  3. İGA İstanbul Havalimanı günlük 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İGA İstanbul Havalimanı günlük 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İGA İstanbul Havalimanı, 9-15 Mart arasında günlük ortalama bin 322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

İGA İstanbul Havalimanı günlük 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 9-15 Mart'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama bin 322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 271 uçuşla Amsterdam, bin 251 uçuşla Londra Heathrow, bin 230 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 192 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

Bu arada İstanbul Havalimanı 26 Ocak-1 Şubat raporunda da günlük ortalama bin 447 uçuşla Avrupa’nın en yoğunu olmuştu.

Akaryakıta dev zam bekleniyor: İşte 23 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta dev zam bekleniyor: İşte 23 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İlk kez ev alacaklar dikkat! İlk Evim konut kredisinin başvuru şartları neler? İşte taksit tutarlarıİlk kez ev alacaklar dikkat! İlk Evim konut kredisinin başvuru şartları neler? İşte taksit tutarlarıEkonomi
ABD'de bir uçak, itfaiye aracına çarptı: 2 kişi hayatını kaybettiABD'de bir uçak, itfaiye aracına çarptı: 2 kişi hayatını kaybettiDünya
Altın fiyatlarında sert düşüş: Trump ile toparlandıAltın fiyatlarında sert düşüş: 4 ayın dibine gerilediEkonomi

 