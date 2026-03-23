İGA İstanbul Havalimanı günlük 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 9-15 Mart'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama bin 322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 271 uçuşla Amsterdam, bin 251 uçuşla Londra Heathrow, bin 230 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 192 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

Bu arada İstanbul Havalimanı 26 Ocak-1 Şubat raporunda da günlük ortalama bin 447 uçuşla Avrupa’nın en yoğunu olmuştu.