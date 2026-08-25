İGA İstanbul Havalimanı, küresel havacılığın liderlerini ağırlıyor

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Hüseyin ASLIYÜCE

Küresel bağlantı gücüyle ‘Dünyanın Buluşma Merkezi’ İGA İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde İstanbul’da hayata geçecek “Havalimanı Deneyim Zirvesi 2026”, küresel havalimanı sektörünün en büyük çatı kuruluşu Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International World – ACI World) tarafından düzenleniyor.

Dünya havalimanlarının hizmet standartları ve yolcu memnuniyeti alanındaki en önemli küresel organizasyon olan Zirve, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci, ACI World Yönetim Kurulu Başkanı Jost Lammers ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen konuşma yapacak.

Bu yıl 8.’si düzenlenen ACI World - Airport Experience Summit (Uluslararası Havalimanları Konseyi - Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi), havalimanı işletmeciliğinde yolcu odaklı yaklaşımların, dijital dönüşümün ve operasyonel mükemmelliğin ele alındığı, sektörün en prestijli buluşmalarından kabul ediliyor.

Dünya havacılığının önde gelen temsilcilerinden oluşan ve 80 ülkeden 800’ün üzerinde üst düzey profesyonelin katılımıyla, havalimanı deneyiminin geleceğine yön verecek, örnek teşkil edecek uygulama ve yaklaşımların ele alınacağı Zirve’ye İGA İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliği yapması, İGA’nın küresel havacılık ekosistemindeki artan etkisinin ve yolcu deneyimindeki liderliğinin uluslararası alanda tescillenmesi anlamına geliyor.

İGA İstanbul Havalimanı’nın bu rolünün; İstanbul’un küresel havacılık merkezleri arasındaki güçlü konumuna katkı sağlaması ve Türkiye’nin uluslararası iş birlikleri ile yatırım ortamı açısından görünürlüğünü artırması bekleniyor. Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecilerini, ekipman, teknoloji tedarikçilerini ve sektör düzenleyicilerini bir araya getiren Zirve, turizme ve ülke tanıtımına da olumlu katkı sunacak.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Zirve’ye ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti: “Havacılık sektöründe yolcu deneyimine adanmış dünyanın en önde gelen etkinliği olan Airport Experience Summit’e, ACI World iş birliğiyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Küresel bağlantı gücünde dünya lideri havalimanı olarak yolcu deneyimini operasyonlarımızın merkezine koyuyoruz. Bu Zirve; küresel havacılık sektörünün karar vericilerini ve profesyonellerini bir araya getirerek kendi yolculuğumuzu aktarma ve paydaşlarımızla birlikte havalimanı deneyiminin geleceğini şekillendirme fırsatını sunuyor.”

İGA İstanbul Havalimanı’ndan Zirveye Güçlü Katılım

İGA İstanbul Havalimanı, Airport Experience Summit programında ev sahipliğinin yanı sıra başka önemli roller de üstleniyor. Havalimanı yöneticileri, Zirve boyunca çok sayıda panel ve oturumda konuşmacı olarak yer alacak:

• Selahattin Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su – “İnsan Odaklı Seyahat: Havalimanlarının Geleceği”

• Dr. Reha Çetin, İGA İstanbul Havalimanı CIO’su ve IST Systems Genel Müdürü – “Küresel Yolcu Anketi Bulguları: Kesintisiz Havalimanı Deneyiminin Yükselişi”

• Selda Seçkinler, İGA İstanbul Havalimanı İK Genel Müdür Yardımcısı – “İnsan Kaynağı Stratejisi: Çalışan Deneyimi Havalimanı Performansını Nasıl Şekillendirir” ve “Yetenek ve Gelişim Semineri”

• Fırat Ocak, İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü – “Liderlik Taahhüdü Olarak Erişilebilirlik”

• Server Aydın, İGA İstanbul Havalimanı Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı – “Müşteri Deneyiminin Havacılık Dışı Gelirlere Etkisi”

ACI World - Airport Experience Summit kapsamında ‘Havalimanı Hizmet Kalitesi’ Forumu (Airport Service Quality - ASQ) ve ASQ Eğitimleri gibi yalnızca program üyelerine özel oturumlar da düzenlenecek.