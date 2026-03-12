iGA İstanbul Havalimanı ve İstanbul Modern arasında sanat iş birliği yapıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ve iGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgin tarafından imzalanan anlaşma, müzenin ziyaret saatlerini ve etkinlik takvimini kapsıyor.

İş birliği çerçevesinde, Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern, cuma günleri saat 20:00’ye kadar ziyarete açık kalacak.

İnteraktif sanat atölyeleri başlıyor

İş birliğinin bir diğer önemli ayağını ise iki ayda bir cuma akşamları düzenlenecek olan özel atölye çalışmaları oluşturuyor. Saat 18:00’den sonra gerçekleştirilecek bu etkinliklerde, ziyaretçiler ile çağdaş sanat arasında etkileşim kurulması hedefleniyor.

Ağırlıklı olarak dans disiplinine odaklanacak olan atölyeler, farklı sanatsal ifade biçimlerini de bünyesinde barındıracak.

İlk etkinlik: Solo Jazz dans atölyesi

iGA Art sponsorluğunda gerçekleşecek “Uzun Cuma” etkinlik dizisinin ilki, 13 Mart 2026 Cuma günü saat 18:30’da başlayacak. Profesyonel eğitmenler eşliğinde düzenlenecek olan Solo Jazz Dans Atölyesi’nde katılımcılar, caz dansının temel tekniklerini doğaçlama yöntemlerle deneyimleme fırsatı bulacak.

Havalimanı işletmeciliği vizyonuna sanatsal bir derinlik katmayı amaçlayan iGA, bu tür projelerle terminal dışındaki kültürel ekosisteme de katkı sunmaya devam ediyor.