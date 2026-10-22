İGA İstanbul Havalimanı’na dijital iletişim alanında iki Altın Pusula ödülü

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Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından İstanbul’da bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri töreninde İGA İstanbul Havalimanı, “Dijital İletişim – Mikro Site” kategorisinde İGA ART Hayri Karay Eseri Mikro Sitesi, “Dijital İletişim – Sosyal Medya İletişimi” kategorisinde ise “Istanbul Airport Original Series” projeleriyle ödüle layık görüldü.

İGA İstanbul Havalimanı’nın İGA ART kapsamında sanatçı Hayri Karay’ın 37,7 metre yüksekliğindeki hareketli heykelini tanıtan mikro sitesi, dijital iletişim alanında ödül alırken, “Istanbul Airport Original Series” projesi de sosyal medya iletişimi kategorisinde ödül kazandı.

Mikro site projesinde Poflow ve Muse, sosyal medya iletişimi projesinde ise Flux Film iş birliği yaptı.

Türkiye’nin ilk halkla ilişkiler ödül programı olan Altın Pusula, yaratıcı, sürdürülebilir ve toplumsal değer oluşturan iletişim projelerini ödüllendirerek sektördeki başarılı çalışmaları öne çıkarıyor.