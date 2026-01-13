İGA İstanbul Havalimanı’na “Zamanında Kalkış Performans Değerlendirmesi” ödülü

HÜSEYİN ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı performans ve güvenilirlik açısından dünyada lider konumda yer alarak 2025 yılının Platin Ödülünü kazanan havalimanı oldu. Yılda 330 destinasyonda 84 milyondan fazla yolcuya hizmet veren İGA, Cirium Platinum Winner ödüllerinin, Zamanında Kalkış Performans Değerlendirmesi’nde platin ödülü kazanmasını İGA CEO’su Selahattin Bilgen sosyal medya hesabında “Bu veriler sadece performans ve güvenilirlik açısından dünyada lider bir havalimanını değil, aynı zamanda çalışanlarımızın özverisini ve tüm paydaşlarımızla güçlü iş birliğimizi de yansıtıyor” ifadesinde bulundu.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı’nın havacılık analitik firması Cirium’un 2025 Zamanında Kalkış Performans Değerlendirmesi’nde platin ödüllü havalimanı olarak seçilmesini “gururla paylaşıyoruz” dedi.

Bilgen’in paylaşımı şu şekilde yer aldı;

İGA İstanbul Havalimanı’nın havacılık analitik firması Cirium’un 2025 Zamanında Kalkış Performans Değerlendirmesi’nde platin ödüllü havalimanı olarak seçildiğini gururla paylaşıyoruz. Havacılığın geleceğinin merkez noktası olarak, bu veriler sadece performans ve güvenilirlik açısından dünyada lider bir havalimanını değil, aynı zamanda çalışanlarımızın özverisini ve tüm paydaşlarımızla güçlü iş birliğimizi de yansıtıyor”