İGA İstanbul Havalimanı’nda “Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz” Sergisi açıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye’nin demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını ve bağımsızlık mücadelesini simgeleyen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü bu yıl da özel etkinliklerle anılıyor. Toplumsal hafızayı diri tutmayı ve millî mücadele ruhunu gelecek kuşaklara aktarmayı kurumsal bir sorumluluk olarak gören İGA, İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş katında 48 adet fotoğraf sergisini yolculara sunuyor.

14-21 Temmuz tarihleri arasında açık olan sergi Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça olarak hazırlanan çok dilli içerikleriyle küresel bir mesaj veriyor. Sergide; 15 Temmuz gecesi milletimizin ortaya koyduğu kararlılık, millî iradenin gücü ve demokrasi uğruna verilen mücadeleyi yansıtan sarsıcı fotoğraf ve görsel içerikler yer alıyor.

İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş terminali gidiş katında bugün düzenlenen serginin açılışına; İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. M. İlker Haktankaçmaz, İGA İstanbul Havalimanı Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve CEO Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişçioğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Murat Arslan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İGA üst yönetimi ve davetliler katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali İlker Haktankaçmaz, milletin geleceğini tehdit eden darbe teşebbüsünün unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Haktankaçmaz, "Bizler bu milletin evlatları olarak gerektiğinde canımızı hiçe sayarak 15 Temmuz gecesi bu milletin bütün fertlerinin yaptığı gibi sokağa çıkmasını da biliriz. O gece bu milletin geleceğine kasteden hainler, gerekse onların arkasındaki güçleri kıskandıracak, adeta çılgınlığa çevirecek böyle Türkiye'nin dünyanın göz bebeği eserleri inşa etmesini de biliriz." diye konuştu.

İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişçioğlu ise serginin, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığını hatırlatmayı, gelecek nesillere aktarmayı, yerli ve yabancı misafirlerle buluşturmayı amaçladığını söyledi.

Kirişçioğlu, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, milletimizin ortak hafızasını diri tutan milli birlik ve beraberlik ruhunu, şuurunu güçlendiren çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Serginin ev sahipliğini yapan İGA İstanbul Havalimanı Operasyon Genel Müdür Yardımcısı ve CEO Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ise İGA İstanbul Havalimanı’nın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün anlam ve önemine dikkat çeken bu sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduğunun altını çizdi. Büyükkaytan şöyle konuştu:

“Aziz milletimizin bağımsızlığına ve iradesine sahip çıktığı 15 Temmuz’un 10. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türk milleti, tarih boyunca olduğu gibi o karanlık gecede de birlik ve beraberlik içinde vatanına sahip çıkmış, hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz, milletimizin cesaretinin, inancının ve sarsılmaz vatan sevgisinin unutulmaz bir nişanesidir. İGA İstanbul Havalimanı olarak, bu destansı direnişin hatırasını yaşatmayı ve millî hafızamızı gelecek nesillere aktarmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bundan sonra da bu hafızayı canlı tutmaya ve asil milletimize saygımızı sunmaya devam edeceğiz. Milletimizin birliği ve devletimizin bekası daim olsun.”

İGA, millî birlik ruhunu yaşatmak için Terminal’in çeşitli noktalarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donattı. Ziyaretçilere Türkiye’nin demokrasiye olan bağlılığını ve bölünmez bütünlüğünü hissettirmek amacıyla yapılan özel görsel düzenlemeler yaptı: