İGA İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da yolcu sayısında zirve yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE

ACI EUROPE tarafından 2026 yılı mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin hava trafiği raporu yayımlandı. Rapora göre Avrupa genelinde hava trafiği, bölgesel gerilimlere rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 oranında büyürken, İstanbul'daki havalimanları bu büyümenin ilk sıralarında yer aldı.

İGA İstanbul Havalimanı zirvede yer aldı

Yayımlanan raporda Avrupa'daki 40 milyon üzeri majör havalimanları arasında mart ayında bir önceki yıla göre yolcu trafiğini yüzde 7,7 artıran İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı

İSG, Avrupa’da ikinci oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise yolcu sayısını yüzde 7,2 yükselterek Avrupa'da en çok yolcu sayısını artıran ikinci havalimanı oldu.