İGA ve Türk Hava Yolları’na “Yılın İtibarlıları” ödülü verildi

The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde “Havalimanı” kategorisinde İGA İstanbul Havalimanı, “Havayolu” kategorisinde ise Türk Hava Yolları ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hüseyin ASLIYÜCE

“The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nin 12’ncisi, Divan Kuruçeşme’de düzenlenen törenle 73 kategoride öne çıkan markalara “Yılın İtibarlısı” ödüllerinin verilmesiyle gerçekleştirildi.

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, halk oylamasıyla itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıda payı olan ajanslar ödüllendirildi.

Son 12 yılda beş kez “Yılın İtibarlısı” seçilen Daikin, Derimod, Kamil Koç, Karaca, LG, Opet, Trendyol ve Watsons Türkiye, bu yıl “The ONE Awards Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

“Yılın İtibarlıları” ödüllerinde “Havalimanı” kategorisinde İGA İstanbul Havalimanı, “Havayolu” kategorisinde ise Türk Hava Yolları ödüle layık görüldü.

The One Awards 2025 kazananları

Havalimanı: İGA İstanbul Havalimanı
Hava Yolları: Türk Hava Yolları
Akaryakıt: Opet
Aplikasyon: Trendyol
Araç Kiralama: Enterprise Araç Kiralama
Atıştırmalık: Eti

