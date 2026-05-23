İGAPASS LOUNGE, Türk Mutfağı Haftası’nda yolculara geleneksel açık büfe kahvaltısı sundu

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında İstanbul Havalimanı dış hatlar İGAPASS LOUNGE’da terminal içindeki yeme içme alanlarında hizmet veren TUM Yönetim Kiralama ve İşletme Hizmetleri AŞ ile TRU Ağırlama Hizmetleri ve Perakende Grup tarafından "Bir Sofrada Miras" temasıyla düzenlenen tadım etkinliği başladı. Dış hatlarda bulunan yolcu özel salonundaki açık büfede, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri uluslararası yolculara sunuldu.

Yolculara sunulan geleneksel Türk mutfağı menüsünde keşkek, içli köfte, biber dolması, zeytinyağlı yaprak sarma, kuru patlıcan dolması, humus ve pancar salatası gibi ana yemek ve mezelerin yanı sıra baklava, sütlü irmik helvası ile kadayıflı muhallebi gibi klasik tatlılar yer aldı. Seçki, Anadolu’nun farklı bölgelerinden geleneksel tarifleri yansıttı.

Uygulama, İstanbul Havalimanı’nın kültürler arası geçiş noktası niteliğini güçlendirmeyi ve Türk mutfağının sürdürülebilir, paylaşımcı, sıfır atık yaklaşımına dayalı gastronomi mirasını tanıtmayı amaçlıyor. Etkinlikte, nesilden nesile aktarılan tarifler uluslararası misafirlere sunuldu. Türk Mutfağı Haftası, her yıl mayıs ayının üçüncü haftasında geleneksel olarak kutlanıyor. Tadım etkinlikleri, 27 Mayıs'a kadar devam edecek.