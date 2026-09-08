İngiltere'deki teknik sorun nedeniyle 625 sefer iptal edildi

HÜSEYİN ASLIYÜCE

NATS'tan yapılan duyuruda uçuş işleme sisteminde teknik sorun tespit edildiği açıklandı.

Açıklamada, mühendislerin normal operasyonlara mümkün olan en kısa sürede dönülmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, hava sahasının açık olduğu ve uçuşların devam ettiği ancak normale dönüşün zaman alacağı bildirildi.

Londra'daki Heathrow, Gatwick ve Stansted havalimanları ile Manchester Havalimanı'ndaki bazı kalkışlarda kısıtlama ve gecikmeler yaşanıyor. Ayrıca havalimanında teknik sorun nedeniyle bir süre kalkışlar yapılamadı.

Heathrow Havalimanından yapılan açıklamada da NATS ile sorunun mümkün olan en kısa sürede giderilmesi için çalışıldığı belirtilirken, gelen uçuşların bu aşamada sorundan etkilenmediği kaydedildi. Ardından arıza, İngiltere hava trafik hizmetlerini yürüten NATS’ın uçuş işlem sisteminde ortaya çıktı. Kesinti İngiltere saatiyle yaklaşık 12.48’de (TSİ; 14.48) başladı. Havalimanı yönetimi ilk açıklamasında asıl etkinin kalkan seferlerde olduğunu, inen uçakların o sırada etkilenmediğini duyurdu. Kalkışların durması pistleri ve apronları doldurduğu için kapasite daraldı.

625 uçuş iptal edildi

Kapalı olan havalimanları nedeniyle uçuşlar, operasyonun yükünü hafifletmek amacıyla Amsterdam, Schiphol, Paris, Brüksel, Frankfurt ve Dublin’e yönlendirildi.

Avrupa hava sahasını koordine eden Eurocontrol, Heathrow’u belirli bir süre inişe kapalı gösterdi. Bazı uçaklar havada tur attı, bir kısmı başka havalimanlarına yönlendirildi. Yolcular hem uçak içinde hem de terminallerde saatlerce bekledi.

Edinburgh ve Birmingham havalimanları başta olmak üzere ülkenin diğer noktalarındaki bazı uçuşların da olumsuz etkilendiği öğrenildi.

Ayrıca İstanbul ile Sabiha Gökçen Havalimanında İngiltere’ye yapılan uçuşlarda aksama yaşandığı belirtilirken, THY’nin TK1931 sefer sayılı Londra’ya iniş yapacağı uçak Brüksel’e yönlendirildi. İstanbul’dan kalkan British Airways uçağı da Luton’a indi. Pegasus’un Stansted’e inecek uçağı ise Manchester’a indi.