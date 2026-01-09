İran Havası kapanınca uçuşlar iptal edildi

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye ile İran arasındaki çoğu uçuş gece saatlerinde icra ediliyordu. İran genelindeki protestoların ardında ülkedeki çeşitli havalimanlarından NOTAM yayımlandı. Bu gece İstanbul Havalimanlarından İran’a doğru seyir halindeki bazı uçakların kalkış havalimanlarına geri döndüğü öğrenildi. Bazı seferlerin iptal olduğu bazılarının ise uçuş saatinin değiştiği bildirildi.Havayolu şirketleri bu kararların güvenlik gerekçesiyle alındığı aktardı.

NOTAM nedir ? (Notice to Airmen), havacılık sektöründe pilotlara ve ilgili personellere acil veya önceden planlanmış havacılık bilgilerini duyurmak için kullanılan bir iletişim aracıdır. Bu bilgiler genellikle uçuş operasyonlarını etkileyebilecek değişiklikleri, engelleri veya tehditleri içerir.