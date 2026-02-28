İran saldırıları İstanbul Havalimanı trafiğini etkiledi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'daki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması üzerine 8 yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'daki bazı ülkeler hava sahalarını uçuşlara kapatırken, bu durum hava trafiğinde aksaklıklara yol açtı.

Katar'ın hava sahasını kapatması üzerine ABD'nin çeşitli kentlerinden, ülkenin başkenti Doha'ya giden Katar Hava Yolları'na ait 7 uçak, İstanbul Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.

Yine Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Hava Yolları'na ait 1 uçak da ülkenin hava sahasının kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi.