  3. İran’da mahsur kalan Pegasus uçağı 53 gün sonra Türkiye’ye dönüyor
İran’da mahsur kalan Pegasus uçağı 53 gün sonra Türkiye’ye dönüyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle İran Hava Sahası’nın kapatılmasının ardından Tahran Havalimanı’nda mahsur kalan Pegasus uçağı 53 gün sonra Türkiye’ye dönüyor.

İran’da mahsur kalan Pegasus uçağı 53 gün sonra Türkiye’ye dönüyor
28 Şubat Cumartesi günü başlayan ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle İran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı.

Havayolu personelinin Türkiye’ye tahliyesi karayoluyla gerçekleşirken uçak Tahran Havalimanı’nda mahsur kaldı.

İran Hava Sahasının bugün kısmen açılmasının ardından Pegasus Havayolları’nın TC-RBR kuyruk tescilli Airbus A321 NEO tipi uçağı Türkiye’ye gelmek üzere Tahran Havalimanı’ndan kalktı. Uçağın akşam saatlerinde İstanbul’da olması bekleniyor.