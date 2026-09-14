İş insanı Hamdi Akın’a ait özel jet, İstanbul’dan Libya’ya inişte alev aldı!
İş insanı Hamdi Akın’a ait olan TC-AKF tescilli, Cessna Citation Latitude tipi, özel iş jeti, bu sabah saat 05:45’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkarak Libya’nın Misrata Havalimanı’na inişinde kaza geçirdi. Uçak teker koyduktan sonra pistten çıkarak yanmaya başladı. Yolcusu olmayan uçakta uçuş ekibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hüseyin ASLIYÜCE
İş insanı Hamdi Akın’a ait özel jet, İstanbul’dan Libya’nın Misrata kentine uçuşu sırasında pistten çıkarak yandı.
Edinilen bilgiye göre uçak, yolcu almak üzere İstanbul’dan Libya’ya gitti.
Misrata Havalimanı’na iniş sırasında pistten çıkan uçakta iki pilot ve bir kabin memuru bulunuyordu.
Piste indikten sonra yanmaya başlayan uçağa ilk müdahale havalimanı itfaiyesi tarafından yapıldı. Uçuş ekibi, ARFF ekiplerince kurtarılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Özel jet Hamdi Akın’a ait
İş insanı Hamdi Akın’ın sahip olduğu uçak, Bikini Jet tarafından işletiliyor.
ABD merkezli Textron bünyesindeki Cessna tarafından tasarlanan Latitude, 9 yolcu kapasiteli, orta sınıfta yer alan bir iş jeti.