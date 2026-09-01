İstanbul Havalimanı 2025 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı

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İGA'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin çevresel, sosyal ve operasyonel alanlardaki çalışmalarını içeren "2025 Sürdürülebilirlik Raporu" yayımlandı.

Raporda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın faaliyetleri "Mobilitenin Geleceği", "Çevrenin Bütünselliği" ve "İnsana Değer Katma" başlıkları altında ele alındı. Operasyonel dayanıklılık, dijitalleşme ve insan odaklı dönüşüm alanlarındaki çalışmalar da raporda yer aldı.

Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) doğrultusunda güncellenen "çifte önemlilik" analizi kapsamında çalışanlar, yolcular ve diğer paydaşların görüşleri doğrultusunda 9 öncelikli konu belirlendi.

İGA'nın Ağustos 2025'te devreye aldığı 240 megavat kurulu güce sahip Eskişehir Güneş Enerjisi Santrali (GES), yılın son 5 ayında havalimanının 2025'te ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 54'üne karşılık gelen miktarda elektrik üretti.

Havalimanının yıllık elektrik ihtiyacının tamamına karşılık gelecek üretim kapasitesine sahip tesisle yılda ortalama 105 bin ton karbon salımının önüne geçilmesi öngörülüyor.

İGA, 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşılması amacıyla 2019 baz yılına kıyasla 2030'da yüzde 45, 2040'ta ise yüzde 73 mutlak emisyon azaltımı hedefliyor.

Şirket, geçen yıl 1 milyon 66 bin 892 metreküp geri kazanılmış su kullanarak toplam su tüketiminin yüzde 42'sini bu kaynaktan sağladı. Havalimanındaki bahçe sulama ihtiyacının tamamı da geri kazanılmış suyla karşılandı.

2025'te 84,4 milyon yolcuya hizmet verdi

Rapora göre, İGA İstanbul Havalimanı geçen yıl 84,4 milyon yolcuya hizmet verirken, havalimanında 549 bin 300 uçuş gerçekleştirildi ve 2 milyon ton kargo hacmine ulaşıldı. Havalimanından 344 noktaya uçuş yapılırken, kargoda 150'nin üzerinde noktaya bağlantı sağlandı.

Nisan 2025'te başlatılan bağımsız üçlü pist operasyonuyla havalimanının operasyonel kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Hava trafik yönetiminin geliştirilmesine yönelik HERON projesi kapsamında devreye alınan uçakların pisti kullanım sürelerine göre trafik akışının daha verimli planlanmasını sağlayan ROCAT çözümüyle pist kapasitesinin artırılması, uçakların yaklaşma süreleri ile uçuş mesafelerinin azaltılması amaçlandı. KAIROS projesi kapsamında ise yapay zeka tabanlı meteorolojik tahmin modellerinin operasyonlara entegrasyonuna yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Pist ve apronlarda uçaklar için risk oluşturabilecek yabancı maddelerin yapay zeka desteğiyle tespit edilmesine yönelik A-FOD sistemi kullanılırken, bu maddelerin toplandığı konteynerlere doluluk seviyesini takip eden sensörler yerleştirildi.

İGA İstanbul Havalimanı ayrıca ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı. 2025-2026 kış dönemindeki operasyonlar için 404 personel ve 180 araçtan oluşan ekip oluşturuldu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) işbirliğinde yürütülen "İstanbul Havalimanı İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı" kapsamında da kritik altyapıların orta ve uzun vadeli iklim projeksiyonlarına göre etkilenebilirlik analizlerine devam edildi.

Yaklaşık 20 bin fidan dikildi

Çevre çalışmalarında 2025'te yaklaşık 20 bin fidan dikilirken, pist inşaatlarından çıkan 11 bin 700 metreküp mil toprağı bitki dikim harcı ve peyzaj çalışmalarında yeniden kullanıldı.

Havalimanında çalışanlar, kamu personeli ve üçüncü taraf şirketlerin çalışanlarından oluşan 5 bin 58 kişiye atık yönetimi ve sıfır atık eğitimi verildi.

İGA'nın çalışan sayısı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artışla 9 bin 907'ye çıktı. Çalışan başına ortalama 30,3 saat eğitim verilirken, kadın çalışanların toplam çalışanlar içerisindeki oranı yüzde 30,34 olarak gerçekleşti.

"Sürdürülebilirliği karar alma süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, küresel havacılığın büyüme ve dönüşüm sürecinde sürdürülebilirliğin temel bir rekabet unsuru haline geldiğini belirtti.

Bilgen, İstanbul Havalimanı'nı güçlü kılan ana unsurun yolcu ve uçuş sayısındaki artışı kapasite yatırımları, operasyonel verimlilik, hizmet kalitesi, teknoloji ve sürdürülebilirlikle eş zamanlı olarak yönetebilme kabiliyeti olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği kurumsal kültürün ve karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Küresel havacılık güçlü biçimde büyürken, sektör iklim değişikliği, jeopolitik belirsizlikler, tedarik zinciri sorunları ve artan kapasite ihtiyacı gibi birçok dönüşümü aynı anda yönetmek zorunda. Bu dönemde büyümeyi verimlilik ve sürdürülebilirlikle buluşturarak uzun vadeli değere dönüştürebilen kurumlar öne çıkacak. İGA İstanbul Havalimanı olarak, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı 2019 baz yılına göre yüzde 27,8 azaltırken, tüm elektrik ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılayan ilk mega hub olma hedefimize doğru ilerliyoruz. Bugünün operasyonel ihtiyaçlarının ötesinde, geleceğin havacılık ekosistemi için kalıcı değer üretmeyi amaçlıyoruz."

Bilgen, gelecek dönemde de paydaşlarıyla birlikte havacılık sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümüne katkı sağlamayı sürdüreceklerini bildirdi.