İstanbul Havalimanı altıncı kez “Yılın Havalimanı” seçildi: İGA CEO’su Selahattin Bilgen'e de bireysel ödül

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, faaliyet gösterdiği sekiz yıl içinde Air Transport Awards (ATN) tarafından altıncı kez “Yılın Havalimanı” seçildi.

Şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonu ve ortaya koyduğu güçlü performans, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen’e de “ATN Bireysel Ödülü”nü getirdi.

Havacılığa yön veren kurum, kuruluş ve liderlere verilen “Air Transport Awards” sektörde üstün başarıları ve mükemmeliyeti ödüllendiriyor.

Küresel havacılık sektörünün saygın kuruluşlarından Hermes - Air Transport Organization, Air Transport News (ATN) ve America Latina Aeronoticias (ALA) iş birliğiyle hayata geçirilen ödül töreni, Yunanistan’ın Ekali bölgesinde düzenlendi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi kurumların temsilcilerinden oluşan seçici kurulun rehberliğinde binlerce sektör paydaşının oylarıyla belirlenen sonuç; operasyonel verimlilik, yolcu deneyimi ve sürdürülebilirlik gibi kriterlerde İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel referans noktası olduğunu bir kez daha tescilledi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “Yılın Havalimanı” ödülüne ilişkin şu ifadelerde bulundu:

“Havacılık sektörünün en prestijli platformlarından 'Air Transport Awards'ta, üst üste altıncı kez 'Yılın Havalimanı' unvanına layık görülmek; İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel bağlantı gücü yüksek bir havacılık merkezi olmasının yanı sıra sektörde dünya standartlarını belirleyen bir ekosistem oluşturduğunun da tescilidir. Açılışımızdan bu yana taviz vermediğimiz 'mükemmeliyet' ve ‘eşsiz misafir memnuniyeti’ yaklaşımımız; bugün teknoloji, sürdürülebilirlik ve yolcu deneyimi alanlarında sektöre yön veren bir liderliğe dönüşmüştür. Türk misafirperverliğini dijital inovasyonla harmanlayarak havacılığın geleceğini bugünden inşa etmeye ve küresel rotayı belirlemeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

“İyi işler iyi insanlarla yapılır”

Bilgen, kendisine takdim edilen “ATN Bireysel Ödülü”nü ise şöyle değerlendirdi:

“Şahsıma layık görülen ödülü ise bireysel bir takdirden öte, her gün havacılığın sınırlarını zorlayan binlerce çalışma arkadaşımın gayret ve emeklerinin toplam yansıması olarak kabul ediyorum. Liderlik, ancak arkasındaki güçlü ekip ruhuyla anlam kazanır; bu onur, ortak vizyonumuza inanan tüm İGA ailesine aittir. ‘İyi işlerin ancak iyi insanlarla yapılacağına’ olan sarsılmaz inancımla, bu başarı hikâyesinin her bir kahramanına şükranlarımı sunuyorum.”

Air Transport News Genel Direktörü Dr. Kostas Iatrou ise törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“İGA İstanbul Havalimanı’nı bu üstün başarısından dolayı kutluyoruz. Üst üste altıncı kez bu ödüle layık görülmek; İGA’nın dayanıklılığını, verimliliğini ve uzun vadeli vizyonunu bir kez daha kanıtlamıştır. Son yıllarda karşılaşılan ciddi zorluklara rağmen İGA İstanbul Havalimanı, artan yolcu sayısını başarıyla yönetmeye devam etmiş ve küresel trafik rakamlarında dünyanın önde gelen havalimanları arasındaki yerini korumuştur" ifadesinde bulundu.