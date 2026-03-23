  1. Ekonomim
  2. Havacılık
  3. İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Takip Et

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 9-15 Mart arasında günlük ortalama 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Takip Et

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 9-15 Mart'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1271 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1251 uçuşla Londra Heathrow, 1230 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1192 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

