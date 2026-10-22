İstanbul Havalimanı, dünyanın bağlantı gücü en yüksek havalimanı seçildi

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Hüseyin ASLIYÜCE

Küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası alandaki başarılarına yenisini ekledi.

Yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle küresel havacılık sektörünün önde gelen veri ve analiz kuruluşları arasında yer alan OAG tarafından hazırlanan “Megahubs 2026” raporunda Londra Heathrow’u geride bırakarak “dünyanın bağlantı gücü en yüksek havalimanı” seçilen İGA İstanbul Havalimanı’nın ödülünü, Frankfurt’ta düzenlenen Routes World 2026 kapsamında İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak aldı.

Dünyanın önde gelen hava yolları, havalimanları ve destinasyonlarından karar vericileri bir araya getiren etkinlikte takdim edilen ödül, İstanbul’un küresel hava ulaşımındaki stratejik konumunu ve İGA’nın uluslararası bağlantı gücünü bir kez daha tescilledi.

OAG tarafından her yıl yayımlanan “Megahubs” raporu, dünyanın önde gelen havalimanlarını uluslararası uçuş bağlantıları açısından değerlendirerek küresel ve bölgesel ölçekte sıralıyor.

Yılın en yoğun gününde planlanan uluslararası uçuş bağlantıları ile havalimanlarının hizmet verdiği destinasyon sayısını esas alan bağlantı endeksi, havalimanlarının küresel hava ulaşım ağındaki konumunu ortaya koyuyor.