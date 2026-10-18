İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı seçildi

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Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, Condé Nast Traveller’ın 2026 Readers’ Choice Awards kapsamında düzenlediği dünyanın en iyi havalimanları sıralamasında 94,29 puanla birinci oldu.

Derginin 6 Ekim 2026 tarihli haberinde yayımlanan sonuçlara göre İGA İstanbul Havalimanı, Singapur Changi ve Dubai Uluslararası Havalimanı’nı geride bırakarak dünyanın en iyi havalimanı seçildi.

Sıralamada Singapur Changi Havalimanı 93,92 puanla ikinci, Dubai Uluslararası Havalimanı 93,18 puanla üçüncü oldu.

Danimarka’daki Kopenhag Havalimanı 93,13 puanla dördüncü, İsviçre’deki Zürih Havalimanı ise 91,79 puanla beşinci sırada yer aldı.

Katar’daki Hamad Uluslararası Havalimanı 90,45 puanla altıncı, İspanya’daki Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı 90,23 puanla yedinci sıraya yerleşti.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı 89,50 puanla sekizinci, Güney Afrika’daki Cape Town Uluslararası Havalimanı 88,24 puanla dokuzuncu, İtalya’daki Roma Fiumicino Havalimanı ise 87,92 puanla onuncu oldu.

İGA İstanbul Havalimanı 94,29 puan aldı

Condé Nast Traveller’ın 2026 Readers’ Choice Awards sonuçlarına göre dünyanın en iyi 10 havalimanı ve aldıkları puanlar şöyle sıralandı:

• İstanbul Havalimanı (Türkiye): 94,29

• Singapur Changi Havalimanı (Singapur): 93,92

• Dubai Uluslararası Havalimanı (Birleşik Arap Emirlikleri): 93,18

• Kopenhag Havalimanı (Danimarka): 93,13

• Zürih Havalimanı (İsviçre): 91,79

• Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar): 90,45

• Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı (İspanya): 90,23

• Hong Kong Uluslararası Havalimanı: 89,50

• Cape Town Uluslararası Havalimanı (Güney Afrika): 88,24

• Roma Fiumicino Havalimanı (İtalya): 87,92.

İngiltere’nin en iyi havalimanı Heathrow oldu

Derginin İngiltere’deki havalimanlarını da değerlendirdiği sıralamada Londra

Heathrow Havalimanı 82,22 puanla ilk sırada yer aldı.

Londra City Havalimanı 76,40 puanla ikinci, Edinburgh Havalimanı 75,88 puanla üçüncü, Londra Gatwick Havalimanı 75,17 puanla dördüncü, Londra Stansted Havalimanı ise 70,33 puanla beşinci oldu.

Havalimanlarının farklı hizmetleri de değerlendirildi

Derginin haberinde, bazı havalimanlarının belirli hizmet alanlarında öne çıktığına da işaret edildi. İtalya’daki Roma Fiumicino Havalimanı alışveriş olanaklarıyla, Hong Kong Uluslararası Havalimanı yolcu salonlarıyla, Londra City Havalimanı ise kolay anlaşılır yerleşim düzeniyle öne çıkan havalimanları arasında gösterildi.

Okuyucu oylarına dayanan araştırmada İGA İstanbul Havalimanı’nın ilk sırada yer alması, Türkiye’nin uluslararası havacılık ve seyahat sektöründeki önemli merkezlerinden birinin yolcu tercihleri açısından elde ettiği sonucu ortaya koydu.

Söz konusu sıralamanın okuyucu değerlendirmelerine dayalı bir ödül araştırması olduğu, havalimanlarının operasyonel performansını veya teknik kapasitesini ölçen bağımsız bir denetim niteliği taşımadığı belirtildi.