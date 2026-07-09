İstanbul Havalimanı en dakik havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) günlük yayımladığı First Wave raporuna göre, İstanbul Havalimanı haziran ayında gösterdiği performansla Avrupa'nın en başarılı havalimanı oldu. Yüzde 94,3 zamanında kalkış oranına ulaşan İstanbul Havalimanı, Londra ve Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın önemli merkez havalimanlarını geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İGA İstanbul Havalimanı, haziran ayında kalkış saati performansında Avrupa’nın büyük merkezlerine liderlik etti. EUROCONTROL tarafından yayımlanan günlük First Wawe raporuna göre İGA İstanbul Havalimanı Haziran ayında Avrupa’nın büyük merkezli havalimanları arasında yüzde 94,3 zamanında kalkış performansı oranıyla birinci sırada yer aldı. Havalimanı ayrıca Avrupa’da en düşük ortalama kalkış gecikme süresini kaydederek sadece 3,7 dakika ile öne çıktı. Bu başarıyı mümkün kılan misafirlerimize, meslektaşlarımıza ve paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız” denildi.