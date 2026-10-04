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İstanbul Havalimanı günlük 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 21-27 Eylül döneminde günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul'u Amsterdam, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanları izledi.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul Havalimanı günlük 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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İstanbul Havalimanı'nın 21-27 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu belirlendi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Bu havalimanını, günlük 1423 uçuşla Amsterdam, 1384 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1359 uçuşla Frankfurt, 1324 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

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