İstanbul Havalimanı, günlük 1689 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 24-30 Ağustos tarihlerini kapsayan “Avrupa Havacılık Raporu”nu yayımladı.

Verilere göre İstanbul Havalimanı, belirtilen haftada günlük ortalama 1689 uçuş gerçekleştirerek Avrupa’daki en yoğun havalimanları listesinin ilk sırasında yer buldu.

Raporda, İstanbul Havalimanı’nı günlük ortalama 1437 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izlerken, Amsterdam Havalimanı 1419 uçuşla üçüncü sırada yer aldı. Sıralamanın devamında 1329 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ve 1320 uçuşla Frankfurt Havalimanı geldi.

Türkiye’den listeye giren bir diğer merkez olan Antalya Havalimanı ise, günlük ortalama 1032 uçuş sayısına ulaşarak Avrupa’nın en yoğun 9’uncu havalimanı olarak belirlendi.