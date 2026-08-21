İstanbul Havalimanı, Heathrow’u geride bıraktı: Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

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Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, temmuz ayında ulaştığı 8,15 milyon yolcu sayısıyla dünyanın en yoğun havalimanlarından Londra Heathrow Havalimanı’nı geride bıraktı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından açıklanan verilere göre bu performansıyla “Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı” olan İGA İstanbul Havalimanı’nın Heathrow’un 20 yıldır sürdürdüğü liderliği devralması, uluslararası medyada da geniş yankı buldu.

Bu çerçevede dünya televizyonlarına konuk olan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, CNBC World’de yayınlanan “Market Alert” ve Bloomberg UK’de yayınlanan “The Pulse” programlarına canlı bağlanarak soruları yanıtladı.

Konuk olduğu programlar da İGA İstanbul Havalimanı’nın başarısının birçok faktörün birleşiminden kaynaklandığının altını çizen CEO Selahattin Bilgen, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlere rağmen İstanbul’un Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında yer almasının sağladığı coğrafi avantajın, İGA’nın sunduğu yeterli kapasite, büyüme esnekliği ve dünya standartlarında hizmet kalitesiyle bir araya gelerek İstanbul Havalimanı’nı Avrupa’nın zirvesine taşıdığını belirtti.

Londra’daki Heathrow Havalimanı’nın 20 yılı aşkın süredir “Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı” unvanını elinde tuttuğunu hatırlatan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Heathrow’un önüne geçmelerindeki nedenlerden birinin de dış faktörler nedeniyle kaybedilen trafiği Asya, Amerika ve Afrika gibi güçlü büyüme gösteren diğer rotalardan telafi edebilme becerisi olduğunu vurguladı.

Bilgen, İGA’nın 340’tan fazla destinasyona uzanan ağı sayesinde dünyada ‘hava bağlantısallığında’ lider konumda olduğunu hatırlatarak, bu başarının ‘operasyonel verimlilik’ ile birleşmesinin birçok hava yolunu İstanbul’dan uçuş başlatmaya yönlendirdiğini sözlerine ekledi.

İGA’nın en kapsamlı büyümeyi, İstanbul’un tarihsel olarak daha az güçlü olduğu rotalarda gerçekleştirdiğini belirten Selahattin Bilgen, Çin hatlarında yüzde 50’nin üzerinde, Kuzey Amerika hatlarında ise iki haneli büyüme olduğunu açıkladı.

Havacılık talebi, ekonomik büyüme ve bağlantısallık arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çeken Bilgen, çatışmaların sona ermesinin havacılık sektörüne olumlu yansıyacağını, ancak İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel havacılık sektöründe pay artırmaya dayanan stratejisinin konjonktürel koşulların ötesinde hazırlandığını vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki süreçte doğru zamanda doğru kapasiteyi devreye almanın yanı sıra kapasiteyi artırma esnekliğine sahip olmanın önemli olduğunu aktardı.

“Hava yollarına sağladığımız imkânlarla da Avrupa’nın zirvesindeyiz”

Dubai ve Abu Dabi gibi güçlü rakiplerden gelen ticari baskıya ilişkin soruya yanıt veren Selahattin Bilgen, havalimanı ücretleri açısından benzerlerine kıyasla en ekonomik koşulları sunan İGA İstanbul Havalimanı’nın, zamanında kalkış performansı, uçak dönüş süreleri, bagaj teslim ve bagaj kaybı oranları gibi hava yolu şirketlerinin kârlılığını doğrudan etkileyen kriterlerde de iki yıldır Avrupa’da bir numara olduğunu ifade etti.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, toplam trafiklerinin yaklaşık yüzde 45’ini aktarma (transfer) yolcularının oluşturduğunu ve Havalimanı’nın ‘stopover’ konaklama hizmetlerinin transfer yolculara şehri görme fırsatı sunarak büyümeye katkı sağladığını belirtti.

Kısa transfer süresi olan yolcular için ise Havalimanı içinde müze, sergi ve Türk misafirperverliği programlarıyla bir “ülke deneyimi” sunulduğunu söyledi.