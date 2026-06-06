İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk mezunlarını verdi

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı yerleşkesi içinde bulunan İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin İngilizce hazırlık senesinin ardından Uçak Bakım ve Ulaştırma Hizmetler alanlarında 4 yıl eğitim veriliyor. Lise, Millî Eğitim Bakanlığı ve İGA iş birliğiyle 2021 yılında kuruldu.

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ilk mezuniyet törenine İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Demirhan, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, THY Teknik İK Başkanı Kenan Şahan, TEKDER İstanbul İl Başkanı Selim Kaya, Arnavutköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ercan Gündem, DHMİ İstanbul Havalimanı Başmüdürü Abdullah Enis Eker ve DHMİ İstanbul Havalimanı Başmüdür Yardımcısı Ercan Üvenç ve ilgililer katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşma yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen “İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” ne verdiği desteğin stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayarak, “Mezunlarımızın önünde açık kapılarımız var; bu kapıların sürekli açık kalması için gerekli her adımı atmaya kararlıyız” dedi.

Bilgen; “Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının en güvenilir kaynağı olmak istiyoruz ve bugün, bu hedefin ilk meyvelerini birlikte topluyoruz. Sevgili mezunlarımız, bugün yalnızca bir okuldan değil, havacılık sektörünün beklentilerini karşılayan birer profesyonel olarak bu alandan ayrılıyorsunuz. Havacılık sektörü; dayanıklılığı, güvenilirliği ve kalıcılığı temsil eder. Siz de kariyer hayatınızda bulunduğunuz her yere bu güçle tutunun, iz bırakın.”ifadesinde bulundu.