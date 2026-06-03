İstanbul Havalimanı otoparkında rekor yoğunluk

Hüseyin ASLIYÜCE

TAYA Yolcu Hizmetleri 155 bin 51 araca hizmet verirken bir onceki bayram dönemine göre yüzde 77’lik artışla rekor seviyeye ulaştı.

TAYA Yolcu Hizmetleri, Kurban Bayramı döneminde İGA’yı kullanan yolcuların memnuniyeti için otopark ve terminal dışındaki otopark alanlarında önlemlerini aldı. Otaparkı kullanan 4.500 yolcuyu otobüs ile terminale gidiş gelişlerini sağlarken elektrikli buggy aracı ile de 700 yolcu güvenli ve konforlu şekilde taşındı.

Özkök: 155 bin araca hizmet verdik

İGA Otopark personellerin başarılı operasyonun ardından resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan İGA İstanbul Havalimanı TAYA Yolcu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Özkök, ”Kurban Bayramı döneminde artan yolcu yoğunluğunu başarıyla yöneterek bir önemli operasyona daha imza attık.

Toplam 155 bin 51 araca hizmet verilmesi, bir onceki bayram dönemine göre %77’lik artışla rekor seviyeye ulaşılması, ayrıca 4.500 misafirimizin shuttle ve 700 misafirimizin buggy hizmetiyle güvenli ve konforlu şekilde taşınması; ekip çalışmasının, güçlü koordinasyonun ve özverili emeğin en somut göstergesi olmuştur.

Bu başarının gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve sürece katkı sağlayan değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte, misafir memnuniyetini ve hizmet kalitemizi her geçen gün daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.