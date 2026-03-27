İstanbul Havalimanı otoparkında tarihi rekor

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, faaliyet gösterdiği 8 yıl içinde çeşitli ödüllere ve başarılara imza attı. 40 bin araçlık otoparkı bulunan İGA İstanbul Havalimanı’nın bir rekorda otoparkından geldi.

Dünyanın en yoğun buluşma noktalarından biri olan İGA İstanbul Havalimanı Ramazan bayramı sürecinde toplam 87.287 araç parklandırılarak, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11,3 oranında artış sağlandı.

Bu rekorun ardından TAYA Yolcu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Özkök sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da “Ramazan Bayramı süresince, katlı otoparkımızda toplam 87.287 araç parklandırılarak, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11,3 oranında artış sağlanmıştır. Tüm ekip arkadaşlarıma katkıları ve gayretleri için teşekkür eder, nice başarıları birlikte paylaşmayı diliyorum.”ifadesinde bulundu.

İGA Otopark Vale hizmeti kapsamında teslim alınan araçlar ise , kontrollü süreçler çerçevesinde dış sahada yer alan açık otopark alanına yönlendirildi. Teslim tarihleri öncesinde yeniden katlı otoparka alınarak yolculara sorunsuz şekilde teslim edildi.