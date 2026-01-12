İstanbul Havalimanı pistlerinde yağış teknolojik olarak raporlanıyor

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın kış operasyonlarında görev alan Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğünde görev yapan 404 kişilik ekip, her yıl ortalama 7 bin saatlik “Zorlu İklim Koşullarıyla Mücadele” eğitiminden geçiyor.

Kar ve buzla mücadelede kullanılacak 180 araçlık filonun bakım ve kontrolleri ise kış sezonu öncesinde eksiksiz şekilde tamamlanıyor.

Havalimanında bulunan mobil komuta merkezi, kar bıçaklı kamyonlar, kompakt karla mücadele araçları, kar rotatifleri, pist frenleme ölçüm araçları ve cihazları, de-icing kamyonları, çok fonksiyonlu kar traktörleri ve çeşitli yükleyici araçlar bulunuyor.

Öte yandan pist, taksiyolu, asfalt ve beton kaplı apron alanları, servis yolları ve çevre yolları dâhil olmak üzere 12 milyon metrekareyi aşan alan, karla mücadele kapsamında belirlenen bölgeler arasında yer alıyor.

Bu alanlarda kullanılmak üzere 1.575 ton sıvı buz çözücü (potasyum asetat) ve 760 ton katı buz çözücü stoklandı.

İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, kış hazırlıklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı’nda, en önemli gündem her zaman güvenlik. Kış koşullarının getirdiği tüm zorluklara karşı, uzman personelimiz, güçlü araç filomuz ve bu yıl devreye aldığımız ileri teknoloji sistemlerle hazır durumdayız. Yılın her döneminde olduğu gibi kış sezonu boyunca da operasyonel sürekliliği ve uçuş emniyetini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Dijitalleşme, otomasyon ve ileri teknoloji yatırımlarıyla desteklediğimiz kış operasyonları sayesinde, hava koşullarına bağlı riskleri tespit edip; gerekli müdahaleler hızlı ve etkin biçimde gerçekleştiriliyor. Bizim için öncelik; misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmak.”