İstanbul Havalimanı’na dört yeni misafir eklendi

Hüseyin ASLIYÜCE

Küresel bağlantı gücünde dünya lideri konumundaki İGA İstanbul Havalimanı, 100’ün üzerinde havayolu iş birliği ve 340’tan fazla destinasyona erişim sunuyor. İGA, Türkiye’nin ulaşım ağını genişletiyor

Yeni katılan havayolu şirketleri hakkındaki bilgiler şu şekilde:

Fly Khiva – Termez (TMJ)

Özbekistanlı havayolu şirketi Fly Khiva, 30 Mayıs itibarıyla Termez (TMJ) – İstanbul hattında haftada 2 frekans ile doğrudan seferlere başladı.

Boeing 757 tipi uçaklarla gerçekleştirilen bu seferlerle birlikte Özbekistan’dan İGA İstanbul Havalimanı’na operasyon düzenleyen havayolu sayısı, Türk Hava Yolları dahil olmak üzere 5’e yükseldi.

Kadim şehir Termez ise İGA’nın destinasyon ağına eklenen en yeni uçuş noktası oldu. Fly Khiva’nın İstanbul seferlerinin açılışı, 3 Haziran’ı 4 Haziran’a bağlayan gece oldu.

Varesh Airlines – Tahran (THR)

İranlı havayolu şirketi Varesh Airlines, 3 Haziran 2026 itibarıyla Tahran (THR)-İstanbul hattında tarifeli yolcu seferlerine başladı. Haftanın her günü düzenlenecek olan bu seferlerle İGA’nın Tahran bağlantısı daha da güçleniyor.

Fly Kish – Tahran (THR)

Fly Kish, Tahran (THR)-İstanbul hattında tarifeli yolcu seferlerini 3 Haziran’da başlattı. Haftada 2 frekans (3. ve 6. günler) olarak planlanan bu seferler, Tahran-İstanbul hattındaki yolcu kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Basra Airlines – Bağdat (BGW)

Iraklı havayolu şirketi Basra Airlines, 12 Haziran itibarıyla Bağdat (BGW) – İstanbul hattında haftada 5 frekans ile operasyonlarına başlayacak. Bu yeni hattın İGA İstanbul Havalimanı’nın Irak ile olan bağlantısını derinleştirirken, bölgesel ticaret ve turizme de önemli katkı sağlaması bekleniyor.