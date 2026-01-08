  1. Ekonomim
İGA İstanbul Havalimanı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından eğitim ve sınav merkezi olarak yetkilendirildi

İstanbul Havalimanı’na SHGM tarafından çifte yetki verildi
HÜSEYİN ASLIYÜCE

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından İGA İstanbul Havalimanı “Eğitim Kaynak Sağlayıcısı (EKS)” ve “Sınav Merkezi” olarak yetkilendirildi. Bu gelişme ile İGA havacılık sektöründe emniyet, kalite ve sürdürülebilir başarı için kritik öneme sahip eğitim ve insan kaynağı gelişimini destekleme vizyonunun bir parçası olarak duyuruldu.

SHGM tarafından verilen bu yetkilendirme ile İGA, çalışanlarının mesleki gelişimini sektördeki nitelikli insan kaynağının artırılmasına katkı sunacak. Hemde sektöre yönelik eğitim ve sınav faaliyetleri gerçekleştirebilecek