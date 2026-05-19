İstanbul Havalimanı’nda 19 Mayıs coşkusu
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da İGA İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen tören ile kutlandı.
Hüseyin ASLIYÜCE
Termimalde, Türk bayrağı taşıyan gençlerin bando eşliğindeki yürüyüş ve dans performansı büyük beğeni topladı.
Dünyanın dört bir yanından gelen yolculara bayrak hediye edilerek bayramları kutlandı.