İstanbul Havalimanı’nda 2027 yazı için E-Pasaport noktaları artırılıyor

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Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı’nda, 2027 yaz sezonunda beklenen yolcu yoğunluğunu azaltmak ve seyahat konforunu artırmak amacıyla E-Pasaport noktalarının sayısı artırılıyor.

Terminalde 16 geliş, 12 gidiş ve 4 transfer alanı olmak üzere toplam 32 mevcut bankonun bulunduğu bölgelerde yolcuların geçiş işlemlerini hızlandırmak ve günlük dijital pasaport kontrol kapasitesini 5 bin kişiye ulaştırmak amacıyla dış hatlar gidiş katında inşaata başlandı.

Yolcuların kuyrukta beklemeden, sadece 20-25 saniyede pasaport kontrolünden geçmesini sağlayan biyometrik "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" banko sayısı arttırılıyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip ve 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar bu hızlı sistemden yararlanabiliyor.

Pasaport Okutma: Yolcular, dijital geçiş noktasındaki e-pasaportlarını sisteme okutuyor.

Biyometrik Doğrulama: Sistem, yolcunun parmak izini ve yüz tanıma teknolojisiyle biyometrik verilerini tarıyor.

Eşleşme ve Geçiş: Taranan veriler pasaporttaki bilgilerle otomatik olarak eşleştiriliyor. Bilgileri doğrulanan yolcular, hiçbir görevliye ihtiyaç duymadan toplam 20-25 saniye içinde pasaport kontrolünden başarıyla geçiş yapıyor.