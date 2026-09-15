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İstanbul Havalimanı'nda 206 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: Pilot kıyafetli şüpheli aranıyor

İstanbul Havalimanı'nda Meksika'nın Cancun kentinden gelen yolcunun üzerinde 206 milyon lira değerinde 23 paket kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalanırken, pilot kıyafetiyle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı'nda 206 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: Pilot kıyafetli şüpheli aranıyor
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Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri 13 Eylül 2026 Pazar günü Kolombiya vatandaşı olduğu öğrenilen O.A.V.F isimli yolcu, ‘Gümrüğe tabi eşyam yok’ anlamına gelen yeşil alandan geçerek Türkiye’ye geçiş yaptı. Bunun üzerine gümrük ekipleri yolcuyu terminalde durdurdu.

Yolcunun kabin bagajlarında yapılan aramalarda valizde bir yoğunluk tespit etti.

Yapılan detaylı aramalarda 23 paket halinde toplam 26 bin 340 gram uyuşturucu madde yakalandı. Ekipler ele geçirilen uyuşturucu maddenin kokain tozu olduğunu tespit etti.

İstanbul Havalimanı'nda 206 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: Pilot kıyafetli şüpheli aranıyor - Resim : 1

Şüphelinin üzerinde pilot kıyafeti vardı

Ekipler bağlantılı olabilecek kişi veya kişileri tespit etmek için görüntüleri inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerle bağlantısı olduğu düşünülen A.F.H.A ve I.E.D.C.H isimli kişileri tespit etti.

Araştırma sonucu ve I.E.D.C.H'nin üzerinde pilot kıyafeti olduğu ve 2 şüphelinin de havalimanından ayrıldığı tespit edildi.

Ekiplerin İstanbul'da yaptığı çalışmalar kapsamında I.E.D.C.H'nin konakladığı otelden ayrıldığı ve şüpheliyi bulma çalışmaların devam ediyor.

Uyuşturucu teslim ettiği kişi de yakalandı

Havalimanından çıkan diğer şüpheli A.F.H.A ise yanında bulunan kabin valizini Meksika uyruklu R.C.S.A'nın oteline giderek teslim ettiği ve o kişinin konakladığı otelde yakalandığı bildirildi.

Kabin bagajını teslim alan Meksika uyruklu kişinin valizinde yapılan aramalarda ise toplam ağırlığı 25 kilo 160 gram olan uyuşturucu maddelerden Kokain olduğu düşünülen beyaz renkli toz madde tespit edildi.

İstanbul Havalimanı'nda 206 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: Pilot kıyafetli şüpheli aranıyor - Resim : 2

Yakalanan uyuşturucu maddelerinin yaklaşık olarak piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı.

Firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

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