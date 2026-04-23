İstanbul Havalimanı’nda 23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, terminalde bulunan çocuklara CİGA boyama kitabı dağıtıyor. Gösteri yapan bando takımıda turistlerin ilgisini çekiyor.
Hüseyin ASLIYÜCE
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel etkinlikler düzenlerken CİGA hediye setlerinde çocukların seyahat deneyimlerini kaydedebileceği interaktif bir boyama kitabının yanı sıra, yolculara bayrak dağıtıyor.
Terminalde de bando takımıda turistlerin ilgisini çekerken çocuklar için bugünü unutulmaz hale getiriyor.