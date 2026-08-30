İstanbul Havalimanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanıyor

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Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, bayramların taşıdığı ortak değerleri misafirleriyle birlikte yaşatmayı sürdürüyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bu yıl da terminalde özel kutlamalar yapılıyor.

İstanbul Havalimanı terminali, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyazla süslendi. Bando ve kortej ekipleri de terminalde tur atarak yolcuları ve çalışanlarla bayram coşkusuna ortak oluyor.

Ayrıca terminalde tüm yolculara Türk bayrağı dağıtılıyor.