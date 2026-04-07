İstanbul Havalimanı’nda dev sanat eseri yolcularla buluştu

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı geliş ve gidiş katında konumlana dikey eser hareketli iki parçadan oluşuyor. 37,7 metre yüksekliğindeki eser, çeliğin sarsılmaz gücünü ışığın zarafetiyle birleştiriyor. Havalimanının tam merkezinde konumlanan heykelin açılış törenine İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, , İGA İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz, sanatçı Hayri Karay, İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülveli Kaya, Sanatçı Hayri Karay, kültür sanat dünyasından önemli isimler ile İGA yöneticilerinin de dahil olduğu çok sayıda kişinin katılımıyla açıldı.

İGA İstanbul Havalimanı’nda tüm dünyadan yolcuları karşılayan eser, Anadolu’nun kültürel katmanlarını modern bir ışık-gölge koreografisiyle Terminal’in kalbine taşıyor.

Dünyanın küresel aktarma merkezi olan İGA, Türkiye’nin kültürel derinliğini ve sanatın iyileştirici gücünü dünya ile buluşturan İGART, sanat literatürüne geçecek yeni bir projeye imza attı. Ülkemizin kültür-sanat alanındaki en kapsamlı ödüllerinden 2. İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nın kazananı, sanatçı Hayri Karay’ın imzasını taşıyan dev heykel, İGA İstanbul Havalimanı’nda yükseldi.

“Sanatı Yolculuğun Kalbine Taşıyoruz”

Yolcularla bugün buluşan sanat eserinin açılış töreninde İGA CEO’su Selahattin Bilgen “2023 yılında 172 proje arasından yükselerek yarışmayı kazanan eserin, sanatçı tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf edilmesinin; Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi İGA İstanbul Havalimanı için bir gurur vesilesi olduğunu belirterek Bilgen, kültür – sanat projelerinin önemini şu anlattı:

“İGA İstanbul Havalimanı olarak, İGA ART çatısı altında hayata geçirdiğimiz bu heykel çalışması ile yine sınırları zorlayan bir sanat olayına daha ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu devasa yapıt, sadece boyutlarıyla değil, barındırdığı derin anlamla da havacılığın ve sanatın kesiştiği yeni bir simge.Terminalimizin yüksek dinamizmi ile sanatın dinginliğini bu noktada buluşturduk. Zira bu yapı; izleyicisinin yorumuna, hissiyatına ve bakış açısına sonuna kadar açık, katılımcı bir sanat deneyimidir.”dedi.

“Eser, sürekli değişen ve izleyiciyle birlikte yeniden kurulan bir süreci tanımlar”

Sanatçı Hayri Karay ise eserin felsefesini; “Bu heykel, izleyiciyle kurduğu ilişki doğrultusunda farklılaşan bir yapıdır. Sabit bir anlamdan ziyade çoğul okumalara açık, sürekli değişen ve izleyiciyle birlikte yeniden kurulan bir süreci tanımlar”ifadesinde bulundu.

Anadolu’nun Kültürel Mirasından Modern Bir Manifesto

Eser; sanatçı Hayri Karay’ın İsimsiz / Untitled başlıklı manifestosunda belirttiği üzere, Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini ve etnografik katmanlılığını hareket ve dönüşüm üzerinden yeniden üretiyor. ‘Sabit bir biçim’ yerine ‘sürekli devinimi’ temsil eden eser, bu sayede havalimanının her bir misafiri için farklı ve kişisel yorumlamaya olanak sağlıyor.

Dinamik yapısıyla, izleyenleri estetik bir yolculuğa davet eden kinetik heykel, izleyicinin konumu ve hareketiyle sürekli dönüşen ve yaşayan bir olgu olarak tarif ediliyor. Yapıtın aynalı yüzeyleri, terminalin dinamizmini yansıtarak sonsuz bir perspektif yaratırken; ışık ve gölge ilişkisi, yapının temel kurucu unsuru olarak işlev görüyor.

İGA İstanbul Havalimanı’nın uluslararası kimliğini sanatın evrensel diliyle birleştiren eser, tüm dünyadan gelen misafirlerini terminalin kalbindeki bu eşsiz ışık ve form koreografisine tanıklık etmeye davet ediyor.

Sanatçı Hayri Karay hakkında:

İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nın ikincisinin 2023 yılı kazananı olan Hayri Karay, 1952 yılında Balıkesir’de doğdu. 1970-1975 Güzel Sanatlar Akademisi’nde heykel öğrenimini tamamladı, 1976-1984 Güzel Sanatlar Akademisi’nde Öğretim üyeliği yardımcılığı ve heykel atölyelerinde eğitici-öğretmenlik yaptı. Yüksek öğretimde doktora karşılığı olarak “Sanatta Yeterlilik” aldı. “Heykel Sanatında Geometri” araştırma kitabını yazdı. Çalışmalarını, eşiyle beraber kurduğu Karay Dekorasyon İstanbul’da sürdüren Karay, 2016 yılından bu yana heykel eğitimleri vermektedir.