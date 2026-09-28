İstanbul Havalimanı'nda, İran uçağı haciz edildi

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Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı’ndan İran’a seferler yapan İranlı Caspian Airlines’e ACM gözetim şirketine borcundan dolayı hukuki süreç başlatılmıştı.

Şirketin 3 milyon euroluk borcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, havayolu şirketine ait EP-KPB kuyruk tescilli İran seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan ve yolcularını alan uçağın havalanmasına izin verilmemesini istedi.

Bu durum üzerine görevli memurlar, yolcuların uçaktan indirilmesini istedi. Uçaktan indirilen yolcular terminale alındı. Uçağa ise haciz işlemi uygulandı.