İstanbul Havalimanı’nda JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali açıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı, JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali'nin açılışı törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Jetex'in sahibi ve kurucusu Adel Mardini, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Doç. Dr. M. İlker Haktankaçmaz, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA CEO’su Selahattin Bilgen, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Sivil Havacılık Genel Müdürü Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Şeker, THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, İGA Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Yaman, İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ve ilgililer katıldı.

"İstanbul'u özel jet trafiğinde dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline getirecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, açılan İGA Genel Havacılık Terminali ile İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını özel havacılıkta da taçlandırdıklarını değinerek şöyle konuştu:

"İstanbul Havalimanımız, genel havacılık terminaliyle uluslararası havacılık alanındaki çekim gücünü daha da artırıyor. JETEX-İGA işbirliğiyle İstanbul, lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılık merkezimiz, genel havacılıkta da yeni bir boyut kazanıyor.

JETEX'in Dubai, Paris, Singapur ve Marakeş gibi dünya şehirlerindeki uluslararası tecrübesi ile İGA'nın operasyonel gücü ve Türk misafirperverliğinin buluştuğu bu eser, İstanbul'u özel jet trafiğinde de dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline getirecektir."

Bakan Uraloğlu, açılan bu terminalin devlet başkanlarından uluslararası iş insanlarına, yatırımcılara, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar çok seçkin bir misafir kitlesine hizmet sunacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bu nedenle bu terminal sıradan bir tesis değil, İstanbul Havalimanı'mızı özel havacılıkta da küresel bir merkeze dönüştürecek stratejik bir yatırımdır. Havalimanımızın küresel bağlantı gücünü özel havacılık segmentinde önemli ölçüde artıracaktır."

“İstanbul, özel havacılıkta da dünyanın göz bebeği olmaya kararlıdır”

JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali açılışında konuşan İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı’nın güçlü altyapısı ve kesintisiz operasyonuyla başta ülke ekonomisi olmak üzere Türkiye’nin havacılık sektörüne, turizmine, ticaretine ve kültür yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

İGA İstanbul Havalimanı’nın 340’tan fazla destinasyona ve 140’tan fazla ülkeye ulaşım sağlayan küresel havacılığın lideri olduğunu, bu liderliğin yeni yatırımları ve her gün daha da gelişen hizmet çeşitliliğini beraberinde getirdiğini vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden İGA İstanbul Havalimanı, 42 aylık rekor bir inşaat sürecinin ardından bugün 140’tan fazla ülkeye ve 340’tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılığın merkezi konumuna yükselmiştir.

Yalnızca bir havalimanı değil, geleceğe miras bırakılacak bir eser olarak tasarlanan bu proje; ülkemizin ekonomisine, turizmine ve uluslararası ticaretine değer katarken, Türkiye’nin bir istikrar adası ve güvenli liman olduğunun da en somut kanıtını sunmaktadır.

Yolcu kapasitesinin 120 milyona taşınması, yılın ikinci yarısında açılacak olan dördüncü pist, otel yatırımları ve bugün faaliyete geçen JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali ile birlikte İGA İstanbul Havalimanı, özel havacılıkta da dünyanın göz bebeği olmaya kararlıdır."

JETEX Kurucusu ve CEO’su Adel Mardini ise şunları ifade etti:

“Değerli ortağımız İGA İstanbul Havalimanı ile birlikte küresel ağımızı genişletmekten büyük heyecan duyuyoruz. İstanbul; binlerce yıllık tarih ve kültürü, genç ve dinamik bir enerjiyle harmanlayan çok kültürlü bir merkez. Hem özel jet hem de ticari hava yolu yolcuları için son teknolojiye sahip bu deneyimi titizlikle tasarlamak adına büyük emek verdik. Ödüllü JETEX misafirperverliği ile dünyayı burada ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.”

JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali, İstanbul’un küresel havacılıkta olduğu kadar lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de merkezi konumuna yerleşmesine katkı sunacak.

Terminal, İstanbul’a özgü unsurları içeren özel bir mimari yaklaşımla ele alındı. İstanbul’un sembollerinden ‘nazende çiçeğinden’ ilhamla tasarlanan Terminal binası; doğal taş, ahşap ve özel üretim yüzeylerle özgün ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor.

JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali hakkında:

Dubai, Paris, Singapur ve Marakeş gibi şehirlerde seçkin terminal ağları işleten JETEX iş ortaklığında İGA’nın hayata geçirdiği Genel Havacılık Terminali, uçuş öncesi ve sonrasını kapsayan kesintisiz ve kişiye özel bir deneyim imkânı sağlıyor.

Terminalde yer alan süitlerde; misafirlere özel oturma ve dinlenme alanları ve spa hizmetleri yer alıyor. Özel ekiplerin hizmet verdiği Terminal’de, restoran, premium bekleme alanları, konsiyerj hizmetleri ve pasaport ile güvenlik işlemlerinin hızlıca tamamlandığı özel geçiş noktaları bulunuyor.

Uçaklara transferin kişiye özel araçlarla yapıldığı JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali’nden, ticari uçuşlar veya özel uçaklarla seyahat eden yolcular rezervasyon yaptırarak yararlanabiliyor.

5.000 m² alan üzerine 3 katlı olarak inşa edilen terminalin bodrum katı operasyon ve lojistik yönetimine ayrılırken, lobi katında karşılama alanı, patisserie ve genel ağırlama/lounge bölümleri yer alıyor. Asma katta ise restoran ve özel süit odalar konumlanıyor.

Terminalin toplam eş zamanlı ağırlama kapasitesi 350-400 kişi.

İstanbul Havalimanı JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali’nin işletme ruhsatını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürü Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak İGA CEO’su Selahattin Bilgen’e teslim ettiler.