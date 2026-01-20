İstanbul Havalimanı’nda Mastercard ile hızlı geçiş başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Mastercard, Mastercard Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinde duyurulan ve Mastercard World Legend ve seçili Mastercard World Elite kart sahipleri ile misafirleri, 'Mastercard Collection' programının önemli bir parçası olan Fast Track (hızlı geçiş) hizmetini ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirdi.

Başlayan hizmet ile Mastercard World Legend ve seçili Mastercard World Elite kart sahipleri ile misafirleri, seyahatlerini hızlandırabilecek. Sunulan hızlı geçiş ile belirtilen Mastercard kullanıcıları İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrol noktasından kolaylıkla ve beklemeden geçiş sağlayabilecek.

Mastercard kullanıcılarına sunulan hizmet Türkiye'nin hem küresel bir destinasyon olduğunu hem de turizm anlamında önemini gösterdi.

Türkiye'deki kart sahipleri de dahil olmak üzere, Mastercard Collection ile İstanbul Havalimanı'nda bulunan küresel kart sahiplerine de uygun kartları aracılığıyla faydalanacak.

Hızlı geçiş (Fast Track) noktasını için dünya genelindeki Mastercard World Legend ve seçili World Elite kart sahiplerinin 'Mastercard Travel Pass' uygulamasına kartlarını yalnızca bir kez tanımlamaları yeterli olacak.

Ardından uçuşlarından önce Mastercard Fast Track'ten geçmek istedikleri saat aralığı için uygulama üzerinden kolayca rezervasyon yapabilecek.

Kullanıcılar, rezervasyonun ardından uygulama tarafından oluşturulan QR kodu, Mastercard logolu Fast Track noktasındaki görevlilere göstererek hizmeti kullanabilecek

World Legend kart sahipleri İstanbul Havalimanı'ndaki ayrıcalığı sınırsız olarak ve her geçişte üç misafirleriyle kullanabilecek, seçili World Elite kart sahipleri ise bankalarınca dahil edildikleri kart programı kapsamında hizmetten yararlanabilecek.

Faydacı: Diğer ülkelere ve destinasyonlara örnek olacak

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı, tüketicilere gerçek değer sunmak için avantajlar ve ayrıcalıklı deneyimler oluşturmaya öncelik verdiklerini söyledi.

Faydacı, Mastercard Fast Track hizmetinin ilk kez İstanbul'da devreye alınmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası bağlantılardaki merkezi rolünün, Türkiye'nin premium seyahat segmentindeki yükselen konumunu pekiştirdiğini belirtti.

İstanbul'un sahip olduğu stratejik avantajlar ve havalimanının küresel standartlardaki kapasitesi sayesinde yeni hizmetlerinin burada başarıyla uygulanmasının, diğer ülke ve destinasyonlara da örnek olacağına dikkati çeken Faydacı, "Kart sahiplerinin hayatını kolaylaştıran, ekosistemi dijitalleştiren ve seyahat, gastronomi, eğlence gibi alanlarda ayrıcalıklı deneyimler sunan yenilikler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu değerli işbirliği için İstanbul Havalimanı ve DragonPass yönetimlerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın ise "Hizmet tasarımından dijital inovasyona, küresel ortaklıklardan terminaldeki en küçük detaylara kadar, İGA'daki her şeyin sadece yolculuğu kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda ona karakter ve zarafet katmak için hazırlandı. İGA İstanbul Havalimanı’nın ‘premium’ hizmetler markası olan İGA Pass, bu vizyonun en net ifadelerinden biridir. Mastercard iş birliğiyle hayata geçirilen 'Ayrıcalıklı Hızlı Geçiş' (Exclusive Fast Track) hizmeti de bu yaklaşımın doğal bir sonucu. Sunduğumuz bu deneyim, İstanbul’un küresel bir havacılık merkezinin ötesinde, başlı başına bir ‘yaşam tarzı destinasyonu’ olma kimliğini pekiştirerek ve küresel itibarımıza katkı sağlıyor” dedi.