İstanbul Havalimanı’nda Ramazan Bayramı'nda 5 bin 871 uçuş yapıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünya’nın buluşma merkezi olan İGA İstanbul Havalimanı Ramazan bayramında oluşabilecek yoğunluğa karşı tüm operasyonel önlemleri alan ve titizlikle uyguladı. İGA İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı boyunca toplam 5 bin 871 uçuşa ev sahipliği yaptı.



İGA’da operasyonel başarı ve misafir odaklı hizmet anlayışı

Operasyonel disiplini ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle havacılık veri ve analiz alanında dünyanın en köklü kuruluşlarından Cirium tarafından “Havalimanı Platin Ödülü”ne layık görülen İGA İstanbul Havalimanı, bayram yoğunluğunu başarıyla yöneterek bu alandaki kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. İGA, teknolojik altyapısı ve misafir odaklı anlayışıyla Arife günü başlayan misafir ve uçuş trafiğini hiçbir aksamaya izin vermeyecek şekilde yürüttü.



19 Mart’ta başlayan yoğunlukta 212 binden fazla yolcu ağırlanırken, dönüş yolculuğunun başladığı 22 Mart Pazar günü, havalimanı tarihinin en yoğun günlerinden biri yaşandı. Toplam 1.577 uçuşun gerçekleştiği pazar gününde, 246 bin 625 hizmet verdi.



Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, 2 Ağustos 2025’te 284 bin 527 yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa’nın günlük yolcu rekorunu kırmıştı. 18 Temmuz 2025 tarihinde ise günlük 1.707 uçuşla “tüm zamanların hava trafik rekoruna” imza atmıştı.