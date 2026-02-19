İstanbul Havalimanı’nda “Ramazan Şenliği” başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, Ramazan Köyü'nün tanıtımında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2021 yılında gerçekleştiridiğimiz ramazan faaliyetinin bu yıl 6. sını gerçekleştiriyoruz. Her yıl üzerine koyan, içerik noktasında zenginleşen bir ramazan iletişimi projesi.

140 fazla milletten yolcunun misafir edildiği İstanbul Havalimanı'nda kendi kültürümüzden ve geçmişinden gelen bu özel ayı tüm yolcuların deneyimlemesini istiyoruz.

Çocuklarımızla bböyle bir ayı tekrar şenlik ve festival havasında kutlamak istiyoruz. Çünkü bunu yapmadığımızda çocuklarımız başka milletlerin, kültürlerin manevi günlerini artık kutlamaya başlar duruma geldi. Geçmişle bugünü buluşturuyoruz. Geçmişi özlüyoruz ama geçmişe dönmüyoruz.

Özellikle çocuklarımızın tercihine göre ramazanı festival havasında kutlayacağımız bir dünya kurduk burada. Postane ofisimizde sevdiğiniz kişilere tebrik kartı yollamak gibi geçmişe ait bir unsur varken, dijital dilek ağacında dijital mecralarda temenni ve dileklerinizi de paylaşabiliyorsunuz.

Hacivat-Karagöz gölge oyununu bir tarafta ağırlarken, yine terminalin değişik bölgelerinde lunapark aktivitelerimizle çocuklarla ilgili çeşitli etkinlikleri yolcularımıza sunuyoruz.

Burası çok hızlı geçilen bir ancak zaman da harcanan bir yer. Günlük yaklaşık 250 bin yolcunun ramazan ayında da hoşca vakit geçirmesini istiyoruz. Geçen yıllarda da çok iyi geri dönüşler aldık. Özellikle çocuklu aileler bizim en olumlu dönüş aldığımız yolcularımız. Sadece onlarla sınırlı kalmıyor.

Çok farklı milletten yolcuları ağırladığımız için bu etkinliği havalimanında gördüklerinde çok hoşlarına gidiyor. Bu anları ölümsüzleştiriyorlar. Gittikleri ülkeye bu kültürün bir parçasını anı olarak hafızalarına kazımış olarak taşıyorlar."

2025 yılında Skytrax tarafından “Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı” seçilen İGA, bu yıl Ramazan ayını festival havasında bir karşılama hazırladı.

Dünyanın dört bir yanından, her yaştan ve her kültürden yolcuya hitap eden bu atmosfer, Ramazan’ın birleştirici gücünü teknoloji ve sanatla harmanlayarak seyahat deneyimine bambaşka bir boyut katıyor" dedi.

Dijitalle modernleşen bir kültür köprüsü: Ramazan Köyü

İGA İstanbul Havalimanı “Ramazan Şenliği” kapsamında pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Terminalin hem İç hem de Dış Hatlar bölümlerinde konumlanan Ramazan Köyü, klasik etkinlik sınırlarını aşarak ziyaretçilerine hibrit bir alanlar sunuyor.

Ramazan ayı boyunca 10:00 – 22:00 saatleri arasında açık olan bu noktada; kaligrafi ve ebru atölyelerinden çocuk oyun alanlarına, çizgi film gösterimlerinden nostaljik atlı karıncaya kadar geniş bir aktivite yelpazesi yolcuları bekliyor.

İnovasyonu merkeze alan İGA, Dijital Dilek Ağacı ile yolcuların temennilerini görsel bir şölene dönüştürüyor. Bu yenilikçi yaklaşım, fütüristik hatıra fotoğrafı noktalarıyla tamamlanıyor.

Ziyaretçiler; dijital ebru desenlerinden "Sultanlar Şehri" İstanbul’un modern tasvirlerine, Sanal Gerçeklik (VR) destekli Ay yolculuğundan Karagöz ve Hacivat’ın dünyasına kadar dört farklı konsepti deneyimleyebiliyor.

Paylaşma geleneği ise Ramazan Postanesi ile kıtaları aşıyor; yolcuların hazırladığı özel kartpostallar İGA aracılığıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırılarak İstanbul’dan evrensel bir sevgi köprüsü kuruluyor.

Hem eğlenceli hem gastronomik: Her yaşa uygun aktivite

"En Aile Dostu Havalimanı" unvanının sorumluluğuyla çocuklar ve aileler, kutlamaların kalbinde yer alıyor.

Terminal genelinde yankılanan ney, ud ve kanun ezgileri ruhu dinlendirirken, haftalık Hacivat-Karagöz gölge oyunları kültürel mirası canlı tutuyor.

Enerji dolu trambolin alanları küçük misafirlere eğlence sunarken, profesyonel sanatçıların düzenlediği atölyeler yolculara sanatla iç içe anlar yaşatıyor.

Bu zengin program, her gün 11:00 – 20:00 saatleri arasında sunulan ücretsiz ikramlarla taçlanıyor. Reyhan şerbeti, meyveli Osmanlı macunu, pamuk şeker ve hurma gibi geleneksel lezzetler, modern bir sunumla birleşerek seyahat öncesi unutulmaz bir lezzet durağı oluşturuyor.

Geleneksel Sanatlar ve Gösteriler:

Atölyeler: Kaligrafi ve Ebru sanatçılarının canlı performansları ve yolcu katılımına açık workshoplar.

Gölge Oyunu: Haftada bir gün, Dış Hatlar’da sergilenen geleneksel Hacivat ve Karagöz gölge oyunları.

Müzik Dinletileri: Terminal genelinde yankılanan ney, ud ve kanun ezgileri.

Çocuk ve Aile Odaklı Eğlence:

Nostaljik Lunapark: Atlı karınca ve enerji dolu trambolin alanları.

Çocuk Oyun Alanları: Çizgi film gösterimleri, sosis balon etkinlikleri ve deforme aynalarla eğlenceli anlar.

Hediye Çarkı: Dış Hatlar’da haftada 2 kez düzenlenen, peluş çantalardan defterlere kadar pek çok sürpriz hediyenin dağıtıldığı aktivite.

Dijital Deneyim ve İnovasyon:

Dijital Dilek Ağacı (The Tree of Unity): İGA’nın teknoloji vizyonuyla Ramazan’ın manevi ruhunu birleştiren, görsel derinliği yüksek bir enstalasyon.

Deneyim Photobooth (Dört Farklı Yolculuk):

Mirasın Estetiği: Dijital ebru ve hat sanatı dokuları

Sultanlar Şehri: Ayasofya ve nostaljik İstanbul sokaklarında modern-etnik bir tasvir

İGA Galaksi: Akıllı havalimanı vizyonunu yansıtan fütüristik VR Ay yolculuğu

Hayal Perdesi: Karagöz & Hacivat temalı oyunlaştırılmış dijital deneyim

İkramlar ve Nostaljik Duraklar

Ramazan Köyü’nde her gün 11.00 – 20.00 saatleri arasında yolculara ücretsiz olarak sunulan geleneksel lezzetler:

Reyhan Şerbeti ve Hurma, Meyveli Osmanlı Macunu, Pamuk Şeker

Ramazan Postanesi: Dış Hatlar Giden Yolcu alanındaki bu konseptte, yolcular sevdiklerine özel tasarlanmış Ramazan kartlarını yazabiliyor. Bu kartlar İGA tarafından dünyanın dört bir yanına ulaştırılarak İstanbul’dan evrensel bir paylaşım köprüsü kuruluyor.