İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu: Bin 350 uçuş yapılacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Okulların yarıyıl tatiline cuma günü girmesiyle havayolunu kullanan vatandaşlar havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

Bugün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda İstanbul dışına gitmek isteyen yolcular ile umreye gidecek olan vatandaşlar güvenlik noktalarında, biletleme ve valiz işlemleri masaları ile pasaport geçiş noktalarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ise artan yolcu talebi karşısında yolcuların sorun yaşamaması adına terminale girişlerde ek giriş noktası açıp, yolcu hareketliliğinin yaşandığı bölgelerde personel sayısını arttırdı. Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda bugün toplam bin 350 uçağın iniş-kalkış gerçekleştirmesi bekleniyor.





Tatili fırsat bilen kimi aileler çocukları ile birlikte memleketlerini tercih ederken, kimi ailelerin ise özellikle yurtdışı kayak merkezlerine gitmeyi tercih ettiği görüldü.

İstanbul Havalimanı'ndan New York'a giden kızını uğurlamaya gelen Nihat Kaya, 5 yıldır böyle bir yoğunluğa rastlamadığını söyledi. Kaya, ''Kızımı New York'a uğurlamaya geldim. Yarıyıl tatilinin bu kalabalıkta etkisi mutlaka var. Sadece yarıyıl tatili değil bence Umre'ye gidenlerin de yoğunluğu arttırdığını düşünüyorum. Ben 4-5 senedir İstanbul Havalimanı'na geliyorum böyle bir yoğunluğu ilk kez gördüm’’ dedi.