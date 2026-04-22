İstanbul Havalimanı’nda yeni Genel Havacılık Terminali 5 Mayıs’ta açılıyor

Küresel bağlantı gücüyle dünyanın önde gelen havacılık merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı ile özel havacılık alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren Jetex iş birliğiyle hayata geçirilen C-VIP (İGA-JETEX Genel Havacılık Terminali), 5 Mayıs 2026 tarihinde faaliyete geçecek.

İGA, yeni terminal ile yolculara üst düzey ve ayrıcalıklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Uluslararası uzmanlık ve yüksek hizmet standartlarıyla tasarlanan C-VIP terminalinin, iş jetleri ve özel uçuşlar için hızlı, konforlu ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunacak. İGA, yeni açılacak olan Genel Havacılık Terminali ile İstanbul’un küresel havacılıkta stratejik konumunu daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

İGA ve Jetex iş birliğiyle geliştirilen proje, Türkiye’nin özel havacılık segmentindeki iddiasını artırırken, İstanbul’u bu alanda bölgesel bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali 5 bin metrekare terminal alanı ve 40 bin metrekare hangar alanlarının bulunuyor.

Terminalde özel uçaklarla yolculuk yapacak yolcular konforlu bir havalimanı deneyimi yaşayacak. Havacılık Terminali'nde ünlü markalara ait mağazalar, yeme içme alanları, çocuk oyun alanları, çalışma alanları VIP transfer hizmeti, özel suitler ve lounge alanları bulunuyor.