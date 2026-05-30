İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk başladı: Yarın 1748 uçuş yapılması bekleniyor
Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçiren vatandaşlar İstanbul’a dönüşe başladı. Havayolunu kullanan yolcular İstanbul Havalimanı’nda yoğunluğa neden oluyor. 31 Mayıs Pazar günü ise İGA’da 1748 uçuş ile 289 bin yolcunun kullanması planlanıyor.
Hüseyin ASLIYÜCE
11 günlük bayram tatili sona ererken vatandaşların yoğun talebi nedeniyle uçak firmaları İstanbul’a ek seferler düzenledi. İstanbul ile Sabiha Gökçen Havalimanı‘nda bugün öğlen saatlerinden itibaren başlayan yoğunluğun 31 Mayıs Pazar gününde de süreceği öğrenildi.
İGA İstanbul Havalimanı’nda 31 Mayıs Pazar günü planlanan 1748 sefer sayısı ile 289 bin yolcuya ev sahipliği yapılması bekleniyor. Böylelikle operasyona başlanan ilk günden bu yana elde edilen en yüksek sayıya ulaşmış olacak
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 840 uçuş ve 140 binden fazla yolcunun havalimanını kullanması planlanıyor.