İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk başladı: Yarın 1748 uçuş yapılması bekleniyor

Hüseyin ASLIYÜCE

11 günlük bayram tatili sona ererken vatandaşların yoğun talebi nedeniyle uçak firmaları İstanbul’a ek seferler düzenledi. İstanbul ile Sabiha Gökçen Havalimanı‘nda bugün öğlen saatlerinden itibaren başlayan yoğunluğun 31 Mayıs Pazar gününde de süreceği öğrenildi.

İGA İstanbul Havalimanı’nda 31 Mayıs Pazar günü planlanan 1748 sefer sayısı ile 289 bin yolcuya ev sahipliği yapılması bekleniyor. Böylelikle operasyona başlanan ilk günden bu yana elde edilen en yüksek sayıya ulaşmış olacak

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 840 uçuş ve 140 binden fazla yolcunun havalimanını kullanması planlanıyor.