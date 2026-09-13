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İstanbul Havalimanı’nda yolcu uçağının lastiği patladı

Amman -İstanbul seferini yapan Fly Jordan Hava Yollarına ait yolcu uçağı, 123 yolcusuyla İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patladı.

Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı’nda yolcu uçağının lastiği patladı
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Hüseyin ASLIYÜCE

Edilinen bilgiye göre Ürdün’ün başkenti Amman Alia Havalimanı’ndan Fly Jordan Hava Yollarına ait JY-SOB kuyruk tescilli, Boeing 737-300 tipi, FJR300 sefer sayılı yolcu uçağı saat 14:00 sıralarında havalandı.

Uçak İstanbul Havalimanı’na saat 19:20 sıralarında 123 yolcusu ile sorunsuz şekilde indi. Uçak taksi yolundan park alanına ilerlerken bu sırada uçağın lastiği patladı. Ardından Havayoluna yer hizmeti veren şirket uçağa merdiven yanaştırarak yolcuları uçaktan tahliye ederek terminale getirdi. Yolcuların valizleri de uçaktan indirilirken yolcuların mağdur olmaması için İGA ekipleri de destek olduğu öğrenildi. Uçağın taksi yolunda teknik ekipler tarafından onarılma işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.