İstanbul Havalimanı’ndan karne yoğunluğu sürüyor

Hüseyin ASLIYÜCE

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte, çocuklarıyla memleketlerine, tatil beldelerine veya yurt dışına gitmek isteyen aileler İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

İGA önlemlerini arttırdı

2026 yaz tatilin başlamasıyla İstanbul Havaliman'nda akşam saatlerinden itibaren özellikle iç hatlarda yoğunluk oluştu.

Tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular güvenlik noktalarında ve check-in kontuarlarında kuyruk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul Havalimanı'nda giriş nizamiyesi ve terminalin önündeki caddede araçları trafik oluşmaması için yönlendirdi.

İGA ekipleri, gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışırken terminal girişinde ve güvenlik noktalarında da yolcuların rahat edebilmesi için yönlendirme yaptı.

Çocuklar için özel geçiş alanı

Biletleme ve bagaj işlemlerini tamamlayan çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için ailelere ayrılan özel bölümden geçirildi.

E-pasaport

Dış hatlar gidiş katı pasaport bankolarını açık tutan polisler, yoğunluğu azaltmak için Türk vatandaşları e-pasaport bankolarına yönlendirdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) da tatil yoğunluğu başladı.

Yolcular, x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuvarların önünde kısa süreli yoğunluk oluşturdu. İSG ekipleri yolcuların zaman kaybetmemesi için terminal içinde önlemlerini artırdı.

Tatilini Malatya’da geçirmek üzere İstanbul Havalimanı’na ailesi ile gelen Hatice Karagöz, “Karnemizi erken alıp yola çıktık. Yaz tatili hediyesi için çocuklarla Malatya’da bulunacağız” dedi.

Minik yolculardan Rabia Gök ise "Dayımlara ve annemlere uçak ile gidiyoruz. Çok heyecanlıyım” ifadesinde bulundu.