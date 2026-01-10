  1. Ekonomim
  2. Havacılık
  3. İstanbul Havalimanı’ndan rekor paylaşımı: Türkiye nüfusu kadar yolcu ağırladık
İGA İstanbul Havalimanı, 2025 yılında 84 milyon 406 bin 50 yolcuya hizmet verdiği 549 bin 316 uçuş yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı’nda 2024 yılına oranla yolcu sayısında yüzde 5,07 oranında artış yaşanarak 84 milyon 406 bin 50 yolcuya hizmet verildi.

Konuyla ilgili olarak havalimanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2025 yılında, neredeyse Türkiye nüfusu kadar yolcu ağırladık. iGA İstanbul Havalimanı'nda 84.406.050 yolcuya ev sahipliği yaptık ve 549.316 hava trafiği hareketi kaydettik. Bu olağanüstü başarı, yolcularımızın güvenine ve meslektaşlarımızın ve tüm paydaşlarımızın özverisine, iş birliğine ve mükemmelliğine bir kanıt niteliğindedir. Birlikte, seyahatin geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

