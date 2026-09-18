İstanbul Havalimanı’nın 4'üncü pisti, işletme ruhsatını aldı

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Hüseyin ASLIYÜCE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işletme ruhsatının İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’ye teslim edildiğini belirtti.

Uçuş operasyonlarına hazır hale getirildi

İşletme ruhsatının, havacılıkta emniyet ve operasyonel sürekliliğin temel şartlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, ruhsatlandırma sürecinin tamamlanmasıyla yeni pistin uçuş operasyonlarına hazır hale getirildiğini kaydetti.

Uraloğlu, Doğu-Batı yönünde hizmet verecek 4. ana pist ile İstanbul Havalimanı’nın operasyonel kapasitesinin artırılacağını, uçuşlarda zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacağını ifade etti.

İstanbul’da pist sayısı 6’ya çıkacak

Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamaya göre, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yeni pist, İstanbul Havalimanı’nın ilk Doğu-Batı yönlü ana pisti olacak.

Pistin devreye alınmasıyla İstanbul Havalimanı’nda mevcut 5 pistin toplamı 6’ya çıkacak. Yeni pistin özellikle iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerinin kısaltılmasına katkı sağlaması, böylece yakıt ve zaman tasarrufu oluşturması bekleniyor.