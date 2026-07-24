İstanbul Havalimanı’nın 6’ncı pist hazır! Aynı anda 4 uçak kalkış yapabilecek

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, Uluslararası alanda 110’nun üzerinde hava yolu şirketi ile iş birliği yaparak 340’tan fazla destinasyona sefer düzenleniyor. Yeni açılacak olan pist ile özellikle yoğun trafik dönemlerinde kalkış sıralarının azaltılmasına, uçakların bekleme sürelerinin düşürülmesine ve hava yolu operasyonlarının daha akıcı yürütülmesine katkı sağlayacak. Açılışı yapılacak olan pist ile İGA, dünyada en çok piste sahip 7’nci havalimanı olacak. Pist ile ilgili bilgiler, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından Havacılık Enformasyon Yayınlandı. (Aeronautical Information Publication)

45 metre eninde

09/27 adlı yeni pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde. Genelde kalkış operasyonları için kullanılması hedefleniyor. Konumu itibarıyla G iskelesi bölgesi ve 300’lü park alanına yakın noktada bulunan pistin, ağırlıklı olarak iç hat kalkış operasyonlarında kullanılması değerlendiriliyor.

Sadece kalkış için kullanacak özel hava araçları için değil

Yeni pistin uzunluğu nedeniyle bazı yayın organlarında pisttin iş jetleri veya özel hava araçları için kullanılacağı yönünde değerlendirmeler yapıldı. İGA’dan edinilen bilgilere göre bu iddialar gerçeği yansıtmadığı bildirilirken “İstanbul Havalimanı’nın genel hava trafiği içerisinde kullanılacak ve ticari uçuş operasyonlarına hizmet verecek”denildi.

Bağımsız bir pist olan yeni 09/ 27 pistti uygun hava şartlarında İstanbul Havalimanı’nda dörtlü kalkış bağımsız pist operasyonu gerçekleştirilebilecek.

İniş Operasyonlar içinde Kuzey-güney doğrultusundaki ana hava trafiğini kesmemesi adına bu konum seçildi.

IGA Havalimanı’nda aktif pistler

1- 17L / 35R .. 4,100 metre.. en 60 metre

2-17R / 35L.. 4,100 metre en 45 metre

3-16L / 34R.. 3,750 metre. en 45 metre

4-16R / 34L.. 3,750 metre.. en 45 metre.

5-18 / 36.. 3,60 metre.. en 45 metre.

En Uzun Pistler: 17/35 doğrultusundaki pistler 4.100 metre ile havalimanının ve Türkiye’nin en uzun pistleri arasında yer alır. Tam yüklü ve geniş gövdeli uçakların (Airbus A380, Boeing 747-8 gibi) zorlu hava koşullarında dahi sorunsuz kalkış yapabilmesini sağlar.

3 Bağımsız Operasyon: 17L/35R, 16L/34R ve 18/36 pistleri birbirine paralel ve bağımsız yapıda olduğu için havalimanı aynı anda üçlü bağımsız paralel iniş/kalkış (Triple Parallel Operation) yapabilme kapasitesine sahiptir.

09/27 Pisti Katıldığında: Tamamlanmakta olan 09/27 pisti (yaklaşık 2.800 m) devreye girdiğinde, bu kuzey-güney aksındaki yoğunluğu ve taksi sürelerini önemli ölçüde azaltan 6. pist olacak.

En çok piste sahip havalimanları

Chicago O’Hare (ORD) ABD / Chicago 8

Dallas/Fort Worth (DFW) ABD / Dallas 7

Amsterdam Schiphol (AMS) Hollanda / Amsterdam 6

Denver (DEN) ABD / Denver 6

Detroit Metropolitan (DTW) ABD / Detroit 6

Boston Logan (BOS) ABD / Boston 6

İstanbul Havalimanı (IST) 6