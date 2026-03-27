İstanbul Havalimanı’nın yeni misafiri İskandinav Hava Yolları (SAS) oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

İskandinav Hava Yolları’nın ilk seferi dün Danimarka’nın başkenti Kopenhag Havalimanı’ndan kalkan SAS831 sefer sayılı Airbus 320 tipi yolcu uçağı 174 yolcusunu alarak havalandı. Uçak İstanbul Havalimanı’na bu gece saat 04:45’te indi. Yolcuları İGA ile HAVAŞ yer hizmetleri ilgilileri tarafından çiçeklerle karşıladı.

İGA İstanbul Havalimanı, faaliyet gösterdiği 8 yıl içinde küresel ağını genişletirlen uluslararası alanda 100’ün üzerinde hava yolu iş birliği ve 340’tan fazla destinasyona uçuş sağlıyor. İGA “Dünyayı Türkiye’ye bağlayan bir merkez durumunda oluyor.

İskandinav Hava Yolları (SAS),Kopenhag (CPH) ve İstanbul (IST) arasında haftanın her günü karşılıklı sefer yapacak. Yeni rotanın Türkiye ile İskandinav bölgesi arasındaki bağları güçlendirirken yolculara daha fazla ulaşılabilirlik ve konfor sunması amaçlanıyor. Seferlerde, 180 koltuk kapasiteli Airbus A320neo tipi modern uçaklar kullanılacak.

İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın anlaşma hakkında şunları söyledi:

“İGA İstanbul Havalimanı olarak İskandinavya’nın bayrak taşıyıcı havayolu SAS’ı İstanbul’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Havalimanımızın sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir parçası olan bu iş birliğinin, İskandinav ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağları perçinleyeceğine, ticari ve turistik trafiğe ivme katacağına inanıyoruz. Kuzey Avrupa ile olan bu güçlü entegrasyonumuz İstanbul’un ‘Dünyanın Buluşma Noktası’ ve İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel bağlantı gücü en yüksek havacılık merkezi olma vizyonuna hizmet eden stratejik bir adımdır” dedi.

İskandinav Hava Yolları SAS Network Başkan Yardımcısı Henrik Winell ise “Havacılık; bölgeler arasındaki insanları, işletmeleri ve toplumları birbirine bağlamada hayati bir rol oynamaktadır. Yeni Kopenhag-İstanbul rotamızın lansmanıyla birlikte, bir yandan İskandinavya ile Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendirirken, diğer yandan küresel merkezimiz olan Kopenhag'ı geliştirmeye devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dakik ve güvenilir hizmet anlayışımızla; İskandinavya’yı dünyaya, dünyayı da İskandinavya’ya bağlıyoruz” şeklinde konuştu.