İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’nin en değerli markaları arasında 75. sıraya yerleşti

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul’u küresel havacılığın merkez üssü haline getiren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), prestijli konumuyla uluslararası arenadaki marka gücünü bir kez daha kanıtladı.



Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanları arasında liderliğini koruyan ve Türkiye ekonomisine sunduğu katma değerle dikkat çeken İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı, Brand Finance’in 2026 yılı prestijli listesinde 75. sırada yer alarak devler ligindeki güçlü konumunu perçinledi.

Güçlü altyapısı, dijital yolcu deneyimi yatırımları ve artan yolcu trafiğiyle küresel bir marka haline gelen ISG; havacılık, savunma ve finans gibi dev sektörlerin domine ettiği bu listede Türkiye'yi dünyaya bağlayan en stratejik kapılardan biri olarak yerini aldı.



Brand Finance raporuna göre, listede yer alan en değerli 125 markanın toplam değeri, küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen geçen yıla göre yüzde 15 oranında ciddi bir artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl 17 milyar dolar seviyesinde olan toplam marka değeri, bu yıl 19,6 milyar dolara yükseldi.

Raporda, özellikle yurt dışı operasyonları güçlü olan ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren markaların, Türkiye’nin toplam marka değerine en büyük pozitif katkıyı sağlayan itici güçlerden biri olduğu vurgulandı.

ISG’nin marka gücü küresel ölçekte bir kez daha tescillendi

Türkiye’nin devlerinin sıralandığı listede yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yönetici Direktörü Hanita Ahmad, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın en itibarlı marka değerlendirme otoritelerinden biri olan Brand Finance’ın araştırmasında yer almak, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sürdürülebilir büyüme vizyonunun ve küresel gücünün çok net bir yansımasıdır. Bu prestijli konumlanma, ISG’nin sadece konforlu ve hızlı bir seyahat noktası olmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası standartlarda bir stratejik değer ve sürdürülebilir marka gücü yakaladığının en somut göstergesidir."

ISG'nin sadece bir havalimanı değil küresel bir marka olduğunun altını çizen Hanita Ahmad, Türkiye’nin dünyadaki vitrini olmaya devam edeceklerini belirtti. Ahmad, yolcu memnuniyeti odaklı inovatif yatırımlarla sürdürülebilir büyüme vizyonuna hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi.



“Brand Finance analizleri; marka algısı, kurumsal dayanıklılık ve gelecek potansiyelini de kapsayan çok boyutlu bir süzgeç sunuyor. Dolayısıyla bu listedeki varlığımız, ISG’nin uluslararası ölçekte küresel rekabet gücünün ve güven üreten bir lider marka olduğunun en somut kanıtıdır.”



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı küresel ekonominin ve havacılığın güçlü oyuncularından biri olarak bugün İstanbul’u tam 55 ülkede 156 destinasyona bağlıyor.